今回は、年間486万人以上が訪れる北海道・旭川で神様探し！また、日本最多の温泉地・北海道の“神温泉”を大公開！

■ありのままの動物たち！旭山動物園“行動展示”の神

地元でタクシー運転手をする男性にとっての神様は、旭山動物園の統括園長・坂東元さん。旭山動物園はペンギンのお散歩やホッキョクグマが水中をダイブする姿など、動物本来の行動や特徴を目の前で見ることができる「行動展示」を日本でいち早く取り入れ、現在もなお年間130万人以上が訪れる日本を代表する超人気動物園！

現在の日本の動物園の礎を築いた“行動展示”の神・坂東統括園長が自ら園内を案内しながら“行動展示”を実現するまでの苦労を語る。一度は閉園の危機もあったという旭山動物園を立て直した坂東統括園長の、動物愛あふれる哲学に迫る！

■大谷翔平選手も訪れた旭川の“神カレー”

旭川で美容院を営むご夫妻にとっての神様は、創業30周年のカレー専門店「クレイジースパイス」。早速スタッフが訪れてみると、店内は野球のユニフォームやグッズであふれており、まるで野球用品店!?

このお店は地元・北海道日本ハムファイターズ・新庄剛志監督が現役時代に訪れ「世界一おいしいカレー」と絶賛し、歴代の監督や選手たちが足しげく通う神店だった！アスリートに喜んでもらえる栄養たっぷりのカレーを作りたいという思いで誕生した「クレイジースパイス」。

北海道産のたまねぎをじっくりと炒めて作るカレーペーストは、油を使わずフルーツとオリジナルスパイスをベースに作られており、あっさりヘルシーで超低カロリー！あの大谷翔平選手も日本ハム時代に訪れていたそうで、メニューには大谷選手の名前を冠した名物カレーも。

■日本最多の温泉地・北海道！“温泉巡りの神”が推すこの夏行くべき“神温泉”

国内外3600湯以上を制する“温泉巡りの神”植竹深雪さん。北海道230の温泉地をほぼ全て網羅した植竹さんが厳選「今年の夏に行きたい！」北海道の“神温泉”を紹介！

