来週は九州から関東にかけてはおおむね晴れて、猛暑が続くでしょう。前橋市では23日(土)は40℃に迫る暑さとなりそうです。名古屋市は連日の猛暑日(最高気温35℃以上)に。東京都心も猛暑日となる日が多いでしょう。8月下旬にかけても厳しい残暑が続きそうです。

西日本や東日本は晴天 北日本は雨が降る日が多い

この先1週間も西日本や東日本は太平洋高気圧に覆われる見込みです。九州から関東は強い日差しが照り付けるでしょう。ただ、午後はにわか雨や雷雨の所がありそうです。屋外のレジャーなどは天気の急変にご注意ください。





北日本は低気圧や前線がたびたび通過するでしょう。東北や北海道は日本海側を中心に雨が降る日が多くなりそうです。前線通過時はザッと雨脚が強まるでしょう。沖縄は湿った空気の影響で、18日(月)から20日(水)は雨が降る見込みです。

来週も厳しい残暑 前橋市で40℃に迫る暑さも

来週も猛暑が続くでしょう。



九州から東北にかけて内陸部を中心に所々で猛暑日(最高気温35℃以上)となりそうです。名古屋市では連日の猛暑日で、18日(月)と23日(土)は38℃と体温を超えるような暑さとなるでしょう。東京都心でも猛暑日となる日が多くなりそうです。前橋市では23日(土)は39℃と40℃に迫る暑さとなるでしょう。



厳しい暑さが続きますので、熱中症に警戒が必要です。

24日(日)以降も厳しい残暑

24日(日)以降も沖縄や九州から近畿はおおむね晴れる見込みです。東海は晴れる日が多いですが、27日(水)は雨が降るでしょう。関東から北海道は雲が広がりやすく、27日(水)頃にかけては雨が降る日が多くなりそうです。



厳しい残暑が続き、福岡市や東京都心の最高気温は33℃前後でしょう。名古屋市は猛暑日(最高気温35℃以上)の日が多くなりそうです。暑さが長引きますので、8月下旬もまだ熱中症対策が必要です。