¡¡£±£¶¶¯¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£¸©´ôÉì¾¦¤ÏÅì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ¤È¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢¸øÎ©¹»¤ÇÍ£°ì¤Î£³²óÀï¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡À¸¤Þ¤ì¤Ä¤º¸¼ê¤Î»Ø¤¬·çÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥Ç¤ò»ý¤Ä¸©´ôÉì¾¦¤Î²£»³²¹Âç¡Ê¤Ï¤ë¤È¡Ë¤¬¡¢£²°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÆüÂç»³·Á¤È¤Î£±²óÀï¤ËÂ³¤¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤»¡¢£³²óÀï¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î£¸²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¡¢£´¶¯Æþ¤ê¤·¤¿£°£¹Ç¯°ÊÍè¤Î²Æ£²¾¡¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾õÂÖ¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º£²²ó¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤ÇÊÑ²½µå¤ò±¦Á°¤Ë±¿¤Ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¶²óÌµ»à°ìÎÝ¤«¤é¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¡£±¦¼ê¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò°®¤Ã¤Æº¸ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢º¸¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¸«»ö¤ËÅêÁ°¤Ø¤Îµ¾ÂÇ¤ò·è¤á¡ÖÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇ¤Ä»þ¤Ïº¸¼ê¤Ç²¡¤·¹þ¤à¡£¥Ð¥ó¥È¤Î»þ¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£Æ£°æ½áºî´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï¡ÖÈà¤Ï²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡±¦Íã¤Ç¤Î¼é¤ê¤Ç¤â¸«¤»¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££µ²ó£±»àÆóÎÝ¤«¤é±¦Á°ÂÇ¤ò±¦¼ê¤Ë¤Ï¤á¤¿¥°¥é¥Ö¤ÇÊáµå¤¹¤ë¤È¡¢ÁÇÁá¤¯¥°¥é¥Ö¤ò³°¤·¤Æ±¦Åê¤²¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡£¡Ö°®¤êÂØ¤¨¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á÷µå¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÀË¤·¤¯¤â»°ÎÝÊý¸þ¤Ë¤½¤ì¤ÆÀ¸´Ô¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Æ°¤¤Ë¤ÏÁ´¤¯ÌµÂÌ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤Ç¸«¼é¤ëÉã¡¦Ä¾¼ù¤µ¤ó¡Ê£´£¹¡Ë¤Î¡Ö¤¿¤À¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ã»Ò±à¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ç¤ÎÌöÆ°¡£²£»³¤Ï¡Ö¡Ê¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ï¡Ë½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·Á¯¤Ê´¶³Ð¡£¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÊÉÍÌÚ¡¡½Ó²ð¡Ë
¡¡¢§µÕÅ¾¾¡Íø£²ÅÙ¤Ï£·£¸Ç¯¤Ö¤ê¡¡¸©´ôÉì¾¦¤¬£²»î¹çÏ¢Â³µÕÅ¾¾¡Íø¡£½Õ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç£²¾¡°Ê¾å¤Ï¡¢ÄÌ»»£²£¶ÅÙÌÜ¡£µÕÅ¾¾¡¤Á¤ò£²ÅÙ°Ê¾å¤Ï
£³£µÇ¯½Õ¡Ê£´¾¡£Ö¡Ë¡¡£³ÅÙ
£³£¶Ç¯²Æ¡Ê£µ¾¡£Ö¡Ë¡¡£³ÅÙ
£³£¹Ç¯½Õ¡Ê£³¾¡½à£Ö¡Ë£²ÅÙ
£´£·Ç¯²Æ¡Ê£³¾¡½à£Ö¡Ë£²ÅÙ
¡¡¤Ë¼¡¤®¡¢£·£¸Ç¯¤Ö¤ê£µÅÙÌÜ¡££²»î¹çÏ¢Â³¤â£µÅÙÌÜ¤À¤¬¡¢½éÀï¤«¤é£²ÀïÏ¢Â³¤Ï½é¤á¤Æ¡£