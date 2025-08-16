HANA¤Î3¤Ä¤Î¡È¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤ò¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à¡×¤Ç¿¼·¡¤ê¡ªÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ë¤ÏCHIKA¡¦YURI¡¦KOHARUÅÐ¾ì
ËÜÆü8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë11»þ30Ê¬¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¤òÊüÁ÷¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«? ¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
¢§TVer¤Ç¤ÏÊüÁ÷¸å¤«¤éÃÏ¾åÇÈÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤á¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤òÌµÎÁÇÛ¿®!
TVer¡§https://bit.ly/sakusakuhimhim_Art_TVer
º£Ìë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¾åÈ¾´ü¥»¡¼¥ë¥¹ÉôÌç¤Î¿·¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤ÞÂçÃíÌÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¡Ê¥Ï¥Ê¡Ë¤ò¿¼·¡¤ê¡ªÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢HANA¤ÎCHIKA¡Ê¥Á¥«¡Ë¡¢YURI¡Ê¥æ¥ê¡Ë¡¢KOHARU¡Ê¥³¥Ï¥ë¡Ë¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡ª
¢£¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤Î7¿Í
HANA¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿7¿ÍÁÈ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖNo No Girls¡×¡Ê¥Î¡¼¥Î¡¼¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¤½¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÏÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬Ì³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢HANA¤Ï²Î¡¦¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢HANA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÎÆüÂ¼¤Ï²¿¤¬²¿¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£
¤½¤ó¤ÊHANA¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Î1¿ÍÌÜ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤ÇMC¤òÌ³¤á¡¢HANA¤Î¥À¥ó¥¹¤ä²Î¤ò´°¥³¥Ô¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¿¹»°Ãæ¤ÎÂçÅçÈþ¹¬¡£2¿ÍÌÜ¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤ÇHANA¤Ë¥É¥Ï¥Þ¤ê¤·¡¢HANA¤Î¥Æ¥ì¥Ó¼ýÏ¿¤Ë¤â¹Ô¤¯¤Û¤ÉÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄ¬ÅÄÎè»Ò¡£
·ÝÇ½¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤HANA¤À¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò¤Ò¤¤Ä¤±¤ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï!?
¢£3¤Ä¤Î¡È¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤òÅ°Äì¿¼·¡¤ê¡ª
HANA¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡¡Ú¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿No¤ÈÀï¤¤¡¢Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Û¡¢¢¡Ú¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ê¤Î¤ËÁ´°÷¤¬À¤³¦¤ËÄÌ¤¸¤ë¼ÂÎÏ¤ÎË½ÎÏ¡ª¡Û¡¢£¡Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËHANA¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐ¾ì¡ª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ÂÎÏ¤¬¥¹¥´¤¹¤®¤ë¡ª¡Û¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
À¤³¦Ãæ¤«¤é7000ÄÌ°Ê¾å¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ÖNo No Girls¡×¤À¤¬¡¢Ç¯Îð¡¦¿ÈÄ¹¡¦ÂÎ½Å¤Ï°ìÀÚÌä¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Ï´°Á´¼ÂÎÏ¼çµÁ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÂçÅç¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤ËNo¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¼«Ê¬¤ËÃæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤Á¤ã¤Ã¤¿»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤ÈÌó1Ç¯¤«¤±¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤â¸«¤É¤³¤í¤À¤È²òÀâ¡£
ÆüÂ¼¤Ï¡ÖÇ®¤¯¤Ê¤ë´¶¾ð¥¹¥´¤¤Ê¬¤«¤ë¤ï¡×¤È¸À¤¤¡¢º´µ×´Ö¤â¡ÖÀµÄ¾¤¤¤Þ¤Î¤À¤±¤ÇËÍ¤±¤Ã¤³¤¦¥¹¥´¤¤¡¢ËÍ¤¦¤ë¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î°ì¥³¥Þ¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¹¤Ç¤ËÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥¹¥´¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤¬¤Þ¤À¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃæ¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¶ÃØ³¤¹¤ë¡£
ÈÖÁÈ¸åÈ¾¡¢HANA¤ÎCHIKA¡¢YURI¡¢KOHARU¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£CHIKA¤Î¥¹¥´¤¹¤®¤ë²Î¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤â¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¥é¥¹¥Ü¥¹´¶¥¹¥´¤¤¤Í¡¢¤¤¿¡Á¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡ª
º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿º´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡È¿ä¤·¡É¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«!?
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
Ëè½µÅÚÍËÆü¤è¤ë11»þ30Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷
ÊüÁ÷¸å¤«¤éTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
½Ð±é¡§º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¡ÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÌðÌî¾°»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Çð¸¶Ë¨¿Í
±é½Ð¡§ÅÄÂ¼¹¬Âç
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥Ç¡¼¥¸¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¡¥¶¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
