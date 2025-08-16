◆プロ・アマ交流戦 日本ハム５―５北海道社会人・大学選抜（１５日、エスコン）

日本ハム―北海道社会人・大学選抜（北海道選抜）のプロ・アマ交流戦が１５日、エスコンフィールド北海道で行われた。今秋のドラフト候補で、最速１５９キロ右腕の工藤泰己（北海学園大４年）は、７回に６番手で登板。１回を１安打３四死球で１点を失った。試合は５―５で引き分けた。

北海道選抜の工藤は、ほろ苦いエスコンデビューとなった。１点リードの７回にマウンドに上がると、２四死球と左前打で無死満塁のピンチを迎え、押し出し死球で１点を献上。その後は併殺、阪口を１５２キロの直球で空振り三振に仕留めて勝ち越しは許さなかったものの、制球面の課題を露呈した。

今春は全日本大学野球選手権でチームが２勝を挙げ４６年ぶりの８強入りを果たしたものの、工藤は２試合計８回０／３で７四死球。安定感を欠いた。メンバー入りを逃した大学日本代表の選考合宿後は、土の硬さなどタイプの異なるマウンドでも制球を安定させるために着地する左足を中心に下半身の使い方を修正。「自分がこう動かしたいというメカニクスにやっと近づいてきた」と手応えを口にしていたが、初めて立つエスコンのマウンドでは苦しい投球が続いた。

今後、プロ志望届を提出予定で、８月２５日からは大学野球ラストシーズンとなる秋季リーグ戦が開幕する。２季連続Ｖ、そして１０月のドラフト会議に向けて最後のアピール機会を前に、「全国ベスト８という記録を塗り替える。チームが勝てるように流れを呼び込む投球をしたい」と腕をまくっていた。（島山 知房）