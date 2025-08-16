日本ハムの加藤貴之投手（３３）が１５日、先発する１６日の楽天戦（楽天モバイル）へ向け同所で最終調整。キャッチボールなどで汗を流した。１日のオリックス戦（京セラＤ）では逆転サヨナラ３ランを浴び、前回９日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）は４回途中４失点ＫＯ。悔しい登板が続くが、気持ちを切り替え先発の仕事を果たす。

思うようにいかない歯がゆさを、加藤貴はしっかりと受け止めている。前々回１日のオリックス戦（京セラＤ）は完封ペースが一転、逆転サヨナラ弾を被弾。前回９日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）は、首位攻防の大事な一戦で４回途中４失点でＫＯされた。「試合をつくれていないので、しっかり反省して、いい切り替えもできているので、向かっていく気持ちで頑張ります」と意気込んだ。

好調の楽天打線は、十分に警戒している。ＣＳ圏内へ３位オリックスを猛追し、打線では村林、黒川らが数字も残している。「本当に調子のいいバッターが多いと思うんですけど、そこはキャッチャーと話をして頑張りたい。全員調子いいと思うので」。今季の楽天戦は３試合に登板し２勝。ただ前半戦とは別チームという意識で、慎重かつ大胆に挑んでいく。

寂しいニュースも届いた。中日・中田の引退について「１年目から食事だったり、連れて行ってもらった先輩。寂しいですけど、決めたことなんでお疲れさまでしたと言いたいですね。本当に優しい先輩でした」。プロ１年目には“中田賞”として財布をプレゼントしてもらった。時は流れ、今は左のエースとしてチームを支える立場。先輩にも届く快投で、チームに白星をもたらす。

（山口 泰史）