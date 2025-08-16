本日8月16日（土）よる9時に第6話を放送 櫻井翔主演、日本テレビ系土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）「放送局占拠」。

武装集団“妖”のリーダー“般若”の正体が、武蔵（櫻井翔）の義弟で刑事の伊吹（加藤清史郎）だったことで動揺を隠せない捜査指揮本部メンバーと裕子（比嘉愛未）。自らの正体を明かした伊吹は武蔵に向けて「2時間以内に、あなたの闇を突き止め、私が般若になった理由を明らかにしてください」と告げる。

スタジオ内に設置された毒ガス風船入りの密閉空間に詰め込まれた6人の人質に対して用意された防護マスクは5個。タイムリミットまでに間に合わなければ、風船が破裂し毒ガスによって人質の誰かが中毒死することに…。

人質を救うため、自らの闇を突き止めるため“のっぺらぼう”のアジトへ向かった武蔵と天草（曽田陵介）。そこで武蔵は…。さらに東京都知事・大芝三四郎（真山章志）を殺害した真犯人が炙り出されてゆく…。

伊吹はなぜ“般若”に？“青鬼”大和（菊池風磨）が伝えた真実とは…。ストーリーは大きく動き出す！

第6話のあらすじは「ストーリー」ページでも公開中。

「ストーリー」ページはこちら：https://www.ntv.co.jp/dbs3/story/

TVerでは第1話〜第3話と最新話を無料配信。Huluでは、最新話までの全話を独占配信。各話に張り巡らされた伏線を隅々までチェックしよう！

TVer 無料配信はこちら：https://bit.ly/dbs3_ntv_Art_TVer

Hulu 配信はこちら：https://bit.ly/dbs3_Art_Hulu

また、「放送局占拠」では様々な企画を実施中！

●“妖” お面ぬりえ

“青鬼”やこれまで正体が明らかとなった武装集団“妖”のお面が無料でダウンロードできる。ダウンロードしたデータをA4サイズの紙に印刷して厚紙に貼り、好きな色を塗って“妖”お面を作ろう！色を塗ったお面はハッシュタグ「#放送局占拠ぬりえコレクション」をつけて、ぜひSNS投稿を！

ダウンロードはこちら：https://www.ntv.co.jp/dbs3/articles/4827t27rch3uafwycbvp.html

●ポップアップショップを開催中 8月22日（金）まで！

“占拠シリーズ”過去作「大病院占拠」「新空港占拠」で使われた武装集団のお面や、本作で武蔵が着用した衣装、台本など豪華展示物が目白押し。武蔵と大和のアクリルスタンドやステッカーなど番組公式グッズも販売中。

詳細はこちら：https://www.ntv.co.jp/dbs3/articles/4827cnrvzn7olqaa8bf2.html

・場所：テレビ局公式ショップ ツリービレッジ

東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン 東京ソラマチ ウエストヤード4階

・期間：開催中〜2025年8月22日（金）

・営業時間：午前9時〜午後9時

●「放送局占拠」概要

日本テレビ系 7月期土曜ドラマ

■チーフプロデューサー 道坂忠久

■プロデューサー 尾上貴洋

■演出 大谷太郎 茂山佳則 西村了

■脚本 福田哲平

■主題歌：「W」 Snow Man（MENT RECORDING）

■音楽 ゲイリー芦屋

■制作協力 AX-ON

■製作著作 日本テレビ

■公式サイト https://www.ntv.co.jp/dbs3/

■TVer無料配信 https://bit.ly/dbs3_ntv_Art_TVer

■Hulu https://bit.ly/dbs3_Art_Hulu

■X @dbs_ntv

■Instagram @hosokyokusenkyo_ntv

■TikTok @senkyo_ntv

■番組推奨ハッシュタグ #放送局占拠