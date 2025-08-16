ＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）が１５日、今年の１月１日〜８月１０日に行われた世界の主要レースを対象としたワールドベストレースホースランキングを発表した。

ランキング上位に前回からの変動はなし。１位にはサウジＣ覇者フォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作）、愛２０００ギニー＆セントジェームズパレスＳを制したフィールドオブゴールド（牡３歳・英国）、プリンスオブウェールズＳ勝ち馬オンブズマン（牡４歳・英国）の３頭が１２７ポンドで並んでいる。

４位タイに１２６ポンドでエクリプスＳ覇者ドラクロワ（牡３歳・愛国）、香港のカーインライジング（騸５歳）＆ロマンチックウォリアー（騸７歳）が入り、ドバイシーマＣを制したダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田）は７位タイ（１２５ポンド）となっている。

その他の日本馬では、ソウルラッシュ（牡７歳、栗東・池江）が１５位タイ、クロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇）、ドゥレッツァ（牡５歳、美浦・尾関）、ジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野）、メイショウタバル（牡４歳、栗東・石橋）、タスティエーラ（牡５歳、美浦・堀）の５頭が２０位タイでランキング入りを果たしている。