¡Ø¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¹¥Ñ¥¤¡Ù¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ÈÎø¿´¤Î¶¹´Ö¤Ç³ëÆ£¡ÄÂç¶¶ÏÂÌé¤¬¡ÈÂ¿ÌÌÀ¡É¤ò¸«»ö¤ËÂÎ¸½¡ª
ËÜÆü8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Âç¶¶ÏÂÌé¡ß½ÂÃ«Æäºé¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¹¥Ñ¥¤¡ÙÂè6ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂç¶¶ÏÂÌé¡õ½ÂÃ«Æäºé¡¢¡È¶¦ÄÌ¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡É¤Ç°Õ¸«¤¬´°Á´¥·¥ó¥¯¥í
Âè6ÏÃ¤Ç¿û¸¶Í¥²æ¡ÊÂç¶¶ÏÂÌé¡Ë¤Ï¡¢Ë´¤·»¡¦¾°Ç·¡Ê¹ÂÃ¼½ßÊ¿¡Ë¤¬À¸Á°¤Ë¡ÖéÂÌ¶ÅÄ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ç¡¼¥¿¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦éÂÌ¶ÅÄÎ´°ì¡Ê郄ÅèÀ¯¿¡Ë¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾°Ç·¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö¸Î¸½¾ì¤«¤éÆ¨¤²µî¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬Íú¤¤¤Æ¤¤¤¿³×·¤¤ò¡¢¤â¤·éÂÌ¶ÅÄ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð»à¤Î¿¿Áê¤Ë¤âÇ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡È¥ê¥Ù¥ó¥¸¡É¤ÎÌÜÅª¤òºÆ³ÎÇ§¡£
¤½¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤¬¡¢¡ÈÍ¥²æ¤¬²Ö¤òµã¤«¤»¤ë¤Þ¤Ç¡É¤È¤¤¤¦´ü¸ÂÉÕ¤¤ÇÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿éÂÌ¶ÅÄ²Ö¡Ê½ÂÃ«Æäºé¡Ë¤À¡£
Í¥²æ¤Ï¡¢éÂÌ¶ÅÄ¤Î¾ðÊó¤òÌ¼¤Î²Ö¤«¤éÊ¹¤½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢¤µ¤é¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤è¤¦¤È²èºö¡£
¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¤½Ð¤¹¤¬¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼½ä¤ê¤äÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤Î¸Ä¼¼¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥È¤ò¤¹¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤¡Ö¡Ä¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ÍÉ¤ì¤ë´¶¾ð¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ëÁê¼ê¤ÎÌ¼¤Ê¤ó¤«¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ê¤¤¡×¤È¼«¤é¤ÎËË¤ò¤¿¤¿¤¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢²Ö¤¬»×¤ï¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ëÍ¥²æ¡£¤½¤Î¤È¤²Ö¤Ï¡Ä¡©¡¡Êª¸ì¤ÏÂç¤¤¯¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¹¥Ñ¥¤Ãç´Ö¡¦²¬»³¿¿Ç·²ð¡Ê¿¥»³¾°Âç¡Ë¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë»×¤ï¤º¥Ë¥ä¥ê¤È¤µ¤»¤é¤ì¡¢·»¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È²Ö¤Ø¤ÎÎø¿´¤Î¶¹´Ö¤Ç³ëÆ£¤¹¤ëÍ¥²æ¤Î¡ÈÂ¿ÌÌÀ¡É¤ò¸«»ö¤ËÂÎ¸½¤¹¤ëÂç¶¶¤Î±éµ»¤ËÃíÌÜ¤À¡£