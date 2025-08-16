◇パ・リーグ ソフトバンク6-1ロッテ（2025年8月15日 みずほペイペイ）

首位・ソフトバンクは15日、ロッテを6―1で下した。1―1の7回に2死満塁のチャンスで山川穂高内野手（33）が決勝の18号グランドスラム。通算8本目の満塁本塁打で試合を決めた。チームは貯金を今季最多タイの28とし、南海時代の1965年以来、球団60年ぶりの本拠地13連勝。2位・日本ハムとのゲーム差を4に広げ、最短で17日に優勝へのマジックナンバー「29」が初点灯する。

巨体を揺らしながら一塁を回った山川は、まるで戦いに勝ったプロレスラーのように右腕を高く突き上げた。

「（前の打者が）コンちゃん（近藤）だったし、1点は入ると思っていた。2死になって、どうにかしようと思って攻めた」

1―1の7回1死満塁で3番・近藤はロッテ・広池のフォークに空振り三振。球場にため息が漏れた直後、4番が初球を迷わず振り抜いた。外角高めの直球を捉えた打球は右中間席まで届いた。飛距離125メートルの特大18号は6月27日のロッテ戦以来、今季2本目のグランドスラムだ。好不調の波が激しく、打点は5試合ぶり。「得点圏で打てていなかったし、打破していくには攻めないと」。割り切りが最高の結果を生んだ。

憧れていた先輩への惜別のアーチ。中日の中田がこの日、今シーズン限りでの引退を発表した。23年まで在籍した西武時代、日本ハムの主砲だった中田としのぎを削った。「男気があって、カッコ良かった。若いときに“何か余ってるのないですか？”とネックレスをもらった。今もたまにつけるブラックダイヤです。球場でもよく話してきましたし、憧れていました」。打点王3度に輝いた勝負強さを尊敬。「打点の挙げ方がうまいなと常に見ていました。本当にお疲れさまでした」とねぎらった。

17年WBCなどで侍ジャパンを指揮した小久保監督は「僕が5大会で招集をかけて唯一、全部（招集を）かけたのは翔だった。お疲れさまということですね」と思い出を語った。中田のようにチームを、球界を盛り上げるべき大砲の山川については「お見事でしたね。練習のときから反対方向にも打ち始めている。年齢もあるし、柔軟な思考で捉えていけばね」と期待をかけた。

チームは逆転勝ちで本拠地13連勝。南海時代の1965年以来60年ぶりの快挙だ。この日、今季の主催試合の観客動員数がリーグ最速で200万人を突破し、快勝で花を添えた。2位・日本ハムとは再び4ゲーム差。山川は「明日以降、攻めの意識が強すぎてボール球振らないようにしないと」と大事な戦いをにらんで気を引き締めた。（井上 満夫）

《本拠地13連勝》

○…ソフトバンクが本拠地・みずほペイペイドームで7月5日の西武戦から13連勝。現本拠地では2005年6月14日〜7月15日の12連勝（当時ヤフードーム）を抜いて最多連勝となった。前身を含めれば南海時代の1965年に大阪球場で記録して以来、60年ぶりの快挙。同年は開幕の4月10日から5月25日まで19連勝、6月1日から7月14日まで15連勝（1分け挟む）した。

《山川満塁弾》

〇…山川（ソ）の満塁弾は6月27日のロッテ戦以来8本目で歴代27位タイ。また、昨年に続き2本の満塁弾。チームで2年連続複数満塁本塁打はダイエー時代の89、90年に藤本博史が2本ずつ打って以来35年ぶり。