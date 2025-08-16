¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù»ëÄ°¼Ô¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯±éµ»¤ÇÃíÌÜ¡ª¡Ö¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤Ï¸½Âå¤Î¡È¸¤¿À¾¾»Ò¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¡×¡Ú¥Ú¥ê¡¼²®Ìî¤Î¥É¥é¥ÞÉ¾¡Û
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤ëÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¡£
¡¡ÅÐÈþ»Ò¤Ï¡¢µ¤¼å¤ÊÂ©»Ò¡¦Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼Âó³¤¡Ë¤¬Ì¡²è²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÃÎ¤ë¤È¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¤Ô¤·¤ã¤ê¤ÈÈ¿ÂÐ¡£¤½¤Î¸å¡¢Ä¹Ç¯¤Î»×¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿Åìµþ¤Î¿·µï¤ò¡¢¤Î¤Ö¤ÎÁÄÊì¤äÊì¡¢Ëå¤¿¤Á¤¬Ë¬¤ì¡¢½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢Áë¤Î·ä´Ö¤«¤é´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤«¤¤¤â¤Î¤ÎÊì¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ÀïÁ°¡¢Àï¸å¡¢»þÂå¤Î·ãÆ°¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤Ä¤Í¤ËÈ±¤òÀ°¤¨¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÃåÊª¤ËÌÓÈé¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤Ã¤¿ÅÐÈþ»Ò¤Ï¶¯¤Êì¤À¡£3ÅÙ¤á¤Ë·ëº§¤·¤¿Ë´É×¤¬°ä¤·¤¿¹¤¤²°ÉßÊë¤é¤·¤¬ÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Î¿®¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤Ï¡¢¡Ö¸¤¿À¾¾»Ò¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¡£
¡¡¸¤¿À¾¾»Ò¤Ï¡¢²£¹ÂÀµ»Ë¤Î¾®Àâ¡Ø¸¤¿À²È¤Î°ìÂ²¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡½ªÀï¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¤¿®½£¡¦Æá¿Ü¸ÐÈÊ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢°ìÂå¤ÇÂçºâÈ¶¤òÃÛ¤¤¤¿¸¤¿Àº´Ê¼±Ò¤Î»àµî¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤½¤ÎÇüÂç¤Ê°ä»º¤ò¤á¤°¤ëÆæ¤ÎÏ¢Â³»¦¿Í¤ò¡¢Ì¾ÃµÄå¡¦¶âÅÄ°ì¹Ì½õ¤¬ÄÉ¤¦¤È¤¤¤¦ºî²È¤ÎÂåÉ½ºî¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó±ÇÁü²½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÀßÄê¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤ª¤â¤ÊÎ®¤ì¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¡¡¶âÅÄ°ì¤Ï¡¢¸¤¿À²È¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¡¦¸Å´Û¤Î½õ¼ê¤Ç¤¢¤ë¼ãÎÓ¤«¤é¸¤¿À²È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡¢¼ãÎÓ¤ÏÆÇ»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸Å´ÛÊÛ¸î»Î¤«¤é¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°ÍÍê¤Î·ÑÂ³¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¶âÅÄ°ì¤Ï¡¢º´Ê¼±Ò¤ÏÀµºÊ¤ò»ý¤¿¤º¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î3¿Í¤Î½÷À¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ç¤¤¿¾¾»Ò¡¢ÃÝ»Ò¡¢Çß»Ò¤È¤¤¤¦Ì¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ëº´À¶¡Ê¤¹¤±¤¤è¡Ë¡¢º´Éð¡Ê¤¹¤±¤¿¤±¡Ë¡¢º´ÃÒ¡Ê¤¹¤±¤È¤â¡Ë¤È¤¤¤¦Â©»Ò¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ë¡£¤½¤³¤Ë¡¢ÀïÁè¤Ç´é¤Ë½ý¤òÉé¤¤¡¢Çò¤¤¥´¥à²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¾¾»Ò¤ÎÂ©»Ò¡¦½õÀ¶¤¬Éü°÷¡£¸¤¿À²È¤ËÊë¤é¤¹Ìî¡¹µÜ¼îÀ¤¤¬¡¢º´Ê¼±Ò¤Î3¿Í¤ÎÂ¹¤«¤éÇÛ¶ö¼Ô¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ò¡¢¸¤¿À²È»ñ»º¤ÎÁêÂ³¤Î¾ò·ï¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦º´Ê¼±Ò¤Î´ñÌ¯¤Ê°ä¸À¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÂ²¤ÎÁþ¤·¤ß¤¬Ê®½Ð¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¶²¤í¤·¤¤»¦¿Í»ö·ï¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¸¤¿À²È¤Î²ÈÊõ¡ÖÉà¡Ê¤è¤¡Ë¡¢¶×¡Ê¤³¤È¡Ë¡¢µÆ¡Ê¤¤¯¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤¾¤é¤ì¤¨¤Æ¡¢µÆ¿Í·Á¤Î¼ó¤¬À¸¼ó¤ËÁÞ¤²ÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢»àÂÎ¤Î¼ó¤Ë¶×»å¤¬´¬¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¸Ð¤«¤é¤Ë¤ç¤Ã¤¤ê¤ÈÇò¤¤Â¤¬ÆÍ¤½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢°ìÅÙ¸«¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¸«Î©¤Æ»¦¿Í¡×¥·¡¼¥ó¤ÎÏ¢Â³¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¾¾»Ò¤ÏÈýÌÓ¤Ò¤È¤ÄÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¡£°ìÂ²¤òÅýÎ¨¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¡£¤¤ê¤ê¤È¤·¤¿ÈþËÆ¤À¤¬¡¢Æù¿Æ¤«¤é°¦¾ð¤òÃí¤¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤âÎä¤¿¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÙ¹ë¤ÎÌ¼¤é¤·¤¯¡¢ÃÏÌ£¤Ê¤¬¤é¹â²Á¤ÊÃåÊª¤òÃå¤³¤Ê¤¹¡£É÷Á¥¤Î¤´¤È¤¯¤Õ¤¯¤é¤ó¤ÀÂç·¿¤ÎÈ±·¿¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤¹¤´¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¸¤¿À¾¾»Ò¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾½÷Í¥¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£
¡¡1976Ç¯¡¢»ÔÀîÖÂ´ÆÆÄ¡¦ÀÐºä¹ÀÆó¼ç±é¤Î³ÑÀî±Ç²è¡Ø¸¤¿À²È¤Î°ìÂ²¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÀïÁ°¤«¤é²Î¤¦±Ç²è¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¹âÊö»°»Þ»Ò¤¬¡¢¸Ø¤ê¹â¤¾¾»Ò¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£
¡¡ÍâÇ¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø²£¹ÂÀµ»Ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¡ØÍåÀ¸Ìç¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµþ¥Þ¥Á»Ò¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±Ç²è¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¤ò¤È¡¢Åö½é¡¢½Ð±é¤ò½Â¤ëµþ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁí½Ð¤Ç¸ýÀâ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤¬»Ä¤ë¡£¤½¤ÎÂè1ÏÃ¡£¾¾»Ò¤Ï¥É¥é¥Þ¤¬È¾Ê¬°Ê¾å²á¤®¤Æ¤«¤é¡¢¹õÅÉ¤ê¤Î¼Ö¤ÇÆ²¡¹¤Î½éÅÐ¾ì¡£Æ¬¶Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿º´À¶¤¬¡¢ËÜÊª¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÌµÎé¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡ª¡×¤Î°ìÀ¼¤Ç¡¢°ìÂ²¤ä¶âÅÄ°ì¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤ë¡£¶âÅÄ°ì¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¸ÅÃ«°ì¹Ô¡¢´ÆÆÄ¤Ï¹©Æ£±É°ì¡£¸¤¿À²È¤Î²°Éß¤Ï¡¢¸¤¿ÀÊÁ¤Î¤¹¤ê¥¬¥é¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¸Í¤ä¡¢¹õÈÄ¤ËÈà´ß²Ö¤òÉÁ¤¤¤¿ÈÄ¸Í¤òÆÃÃí¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤êÍ½»»¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡¢±Ç²è¤Ç¤ÏÉÙ»Ê½ã»Ò¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï²¬ÅÄçýè½»Ò¡¢·ª¸¶¾®´¬¡¢»°ÅÄ²Â»Ò¡¢¹õÌÚÆ·¤é¤¬¾¾»Ò¤Ë¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎNHKÈÇ¤Ç¡¢ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£°ÛÊìËå¤ÎÃÝ»Ò¡ÊÆî²ÌÊâ¡Ë¡¢Çß»Ò¡ÊËÙÆâ·É»Ò¡Ë¤é¤ò¡Ö¤ª¤À¤Þ¤ê¤Ã¡ª¡ª¡×¡Ö¡Êº´À¶¤Ï¡ËËÜÍè¤Ê¤éÅÂÍÍ¤Ç¤¹¤è¡£ÃÑ¤òÃÎ¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¤È°ì³å¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡¡»×¤¨¤Ð¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤Ç¡ØÃé¿ÃÂ¢¡Ù¤ÎÀÖÊæÏ²»Î¤òÎ¨¤¤¤ëÂçÀÐÆâÂ¢½õ¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÌò¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤¬¾ï¤À¤Ã¤¿¡£1985Ç¯¤ËÆâÂ¢½õ¤ò±é¤¸¤¿Î¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬ÆâÂ¢½õ¤ËÅ¬¤·¤¿Ç¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡ØÃé¿ÃÂ¢¡ÙºîÉÊ¤Î´ë²è¤¬¤¢¤ê¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê´î¤Ó¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ïèß²°¶ÓÇ·²ð¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼ã¤¤¤³¤í¡¢¼ã¼êÆóËçÌÜÇÐÍ¥¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀõÌîÆâ¾¢Æ¬¤ò±é¤¸¡¢Ìó20Ç¯¸å¤Ë¥É¥é¥Þ¤ÇÂç¿Í¤Î´ÓÏ½¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÆâÂ¢½õ¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤â¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¾¤À¤¿¤ë½÷Í¥¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¸¤¿À¾¾»Ò¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂçÌò¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤Ï1996Ç¯¡¢NHKÄ«¥É¥é¡Ø¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡Ù¤Ë¼ç±é¤·¤¿¸å¡¢2002Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÍø²È¤È¤Þ¤Ä¡Á²Ã²ìÉ´ËüÀÐÊª¸ì¡Ù¤ËÅâÂô¼÷ÌÀ¤È¤È¤â¤Ë¼ç±é¡£Ä«¥É¥é¡¢Âç²ÏÎ¾Êý¤Ç¼çÌò¤òÌ³¤á¤¿½é¤ÎÇÐÍ¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²£¹Â¸¶ºî¤Ç¤Ï¡¢Ìî¡¹µÜ¼îÀ¤¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¡×¡ÖÀäÀ¤¤ÎÈþ¿Í¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2006Ç¯¤Î±Ç²èÈÇ¡Ø¸¤¿À²È¤Î°ìÂ²¡Ù¤Ç¼îÀ¤¤ò±é¤¸¤¿Èà½÷¤¬¡¢¾¾»Ò¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡Ø¸¤¿À²È¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤±¤ëÆâ¾¢Æ¬¢ªÆâÂ¢½õ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÃ¯¤¬º´À¶¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡2026Ç¯¤Ï¡¢»ÔÀîÖÂÈÇ¡Ø¸¤¿À²È¤Î°ìÂ²¡Ù¸ø³«50¼þÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¾¾»Ò¤Ø¤ÎÌîË¾¡Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥³¥é¥à¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡Ë¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢¨·É¾ÎÎ¬
¼èºà¡¦Ê¸/¥Ú¥ê¡¼²®Ìî
¥Ú¥ê¡¼²®Ìî
1962Ç¯°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤è¤ê¥é¥¸¥ª¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£·ó¸¶¹Æ½ñ¤¤ò»Ï¤á¤ë¡£ ¥Æ¥ì¥Ó¥³¥é¥à¡¢»þÂå·à¥³¥é¥à¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¡£»þÂå·à¤ò°¦¤¹¤ë½÷»Ò¤Ç·ëÀ®¤·¤¿¡Ö¥Á¥ç¥ó¥Þ¥²°¦¹¥½÷»ÒÉô¡×¤Î³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Ä¤Ä¡¢·àÉ¾¡¦½ñÉ¾¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£