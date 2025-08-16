¡Ú¹Ã»Ò±àÂè11ÆüÌÜ¸«¤É¤³¤í¡ÛÃíÌÜ4ÈÖÂÐ·è¡¡¹âÀî³Ø±à¤Ï½éÀï3°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ¤Î±óÌð¡¡ÆüÂç»°¤ÏÅÄÃæÎÊ¤Î°ìÈ¯´üÂÔ
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¢¦Âè1»î¹ç¡Ê8¡¦00¡Ë¡¡¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¡½ÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë
¡¡¹âÀî³Ø±à¤Ï½éÀï¤Ç3°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ1ËÜÎÝÂÇ¤Î±óÌð¤ËÃíÌÜ¡£ÆüÂç»°¤Ï2Ç¯À¸4ÈÖ¡¦ÅÄÃæÎÊ¤Î¹ë²÷¥¢¡¼¥Á¤Ë´üÂÔ¡£¡¡
¡¡¢¦Âè2»î¹ç¡Ê10¡¦30¡Ë¡¡»³Íü³Ø±¡¡½²¬»³³Ø·Ý´Û
¡¡»³Íü³Ø±¡¤Ï½éÀï¤Ç²øÊª2Ç¯À¸¤Î¸ÖÅÄ¤¬¹¥Åê¡£²¬»³³Ø·Ý´Û¤Ï¥¨¡¼¥¹¡¦ÀÄÃæ¤¬¾¾¾¦³Ø±à¤ò´°Éõ¤·¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¡£
¡¡¢¦Âè3»î¹ç¡Ê13¡¦00¡Ë¡¡¿ÔÀ¿³Ø±à¡Ê¹áÀî¡Ë¡½µþÅÔ¹ñºÝ
¡¡¿ÔÀ¿³Ø±à¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î¹À¥¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿·ø¤¤¼é¤ê¤Ç½éÀï´°Éõ¾¡Íø¡£µþÅÔ¹ñºÝ¤Ï¥¨¡¼¥¹À¾Â¼¤¬·òÂç¹âºê¤ò·âÇË¡£
¡¡¢¦Âè4»î¹ç¡Ê15¡¦30¡Ë¡¡´ØÅìÂè°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¡½ÁÏÀ®´Û¡ÊÄ¹ºê¡Ë
¡¡´ØÅìÂè°ì¤Ï½éÀï¤Ç¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¦ºäËÜ¤¬1¼ºÅÀ´°Åê¡£ÁÏÀ®´Û¤Ï¿¹²¼¡¢±üÅÄ¤ÎÎ¾±¦ÏÓ¤Î¹¥Åê¤Ç2»î¹ç¤Ç1¼ºÅÀ¡£