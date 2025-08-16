8月16日21時よりフジテレビ系で放送される土曜プレミアム『ほんとにあった怖い話 夏の特別編2025』で、ほん怖クラブリーダーを務める稲垣吾郎よりコメントが到着した。

『ほんとにあった怖い話』は、実際に人々が体験した怖い話をリアルに描く、オムニバス形式のリアルホラーエンターテインメント。今年は番組史上初の試みとして“最恐選挙”を実施。小栗旬主演『黄泉の森』（2004年）、上野樹里主演『行きずりの紊乱者』（2004年）、岡田将生主演『右肩の女』（2012年）、佐藤健主演『顔の道』（2009年）、綾瀬はるか主演『怨みの代償』（2009年）、石原さとみ主演の『S銅山の女』（2014年）の歴代名作6本。そして出口夏希が主演を務める完全新作エピソード『或る訳ありの部屋』完全新作1本の豪華7本がラインナップされている。

ほん怖クラブリーダーを務める稲垣は、今回の『ほん怖』出演を振り返り、「今年のメンバーは男の子たちがフワフワしている子が多くて、女の子たちが本当にしっかりしていました（笑）。もちろんボクも男の子側で一緒にフワフワしていたのですが、女の子が話をしっかりまとめてくれたので、もう来年からリーダーを任せたいくらいです」とユーモアを交えたコメントを披露。

そして、“最恐選挙”という番組初の取り組みについては、「歴代作品のクオリティーの高さはもちろん、視聴者のみなさんやスタッフの熱意も感じましたね。『ほん怖』って本当にあった話ということもあって、よくわからない不思議な話や腑（ふ）に落ちない結末のエピソードもあるんです。創作されたエピソードとは違ってそれが逆にリアル。今回お届けする作品を見ながら改めてそう思いました」と思いを語った。

■稲垣吾郎（ほん怖クラブリーダー）コメント・今回の『ほん怖』出演の感想今年もすごく怖かったですね。クラブリーダーをしっかり務められたか心配になってしまうぐらい自分自身も怖がってしまって。でも、クラブメンバーの子供たちと一緒に怖さを乗り切りました。今年のメンバーは男の子たちがフワフワしている子が多くて、女の子たちが本当にしっかりしていました（笑）。もちろんボクも男の子側で一緒にフワフワしていたのですが、女の子が話をしっかりまとめてくれたので、もう来年からリーダーを任せたいくらいです。

・“最恐選挙”という番組初の取り組みについてみなさん、改めて投票していただきありがとうございます。選りすぐりの作品をお届けする取り組みができて本当に素晴らしい。歴代作品のクオリティーの高さはもちろん、視聴者のみなさんやスタッフの熱意も感じましたね。『ほん怖』って本当にあった話ということもあって、よくわからない不思議な話や腑（ふ）に落ちない結末のエピソードもあるんです。創作されたエピソードとは違ってそれが逆にリアル。今回お届けする作品を見ながら改めてそう思いました。

・“夏の風物詩”といえば？ショートパンツにサンダルをはくと“夏が来たな”と思いますね。僕がショートパンツはくって意外でしょ（笑）？ テレビでは足を一切出さないんですけど、プライベートでは意外と軽装なんです。軽快なファッションで出かけることが増えると夏を感じます。

・最近“ヒヤっ”としたエピソード猫を3匹飼っているのですが、最近猫たちのお気に入りのキャットタワーが急に倒れちゃったんです。倒れたときしっかり避けてくれたみたいで、大事にはならなかったんですけど…それ以降はタワーに乗ってくれなくなっちゃって。自宅にキャットタワーがある方は、常に倒れないよう対策してくださいね。最近一番ヒヤっとした体験でした。

・放送を楽しみにしている視聴者にメッセージ今回は、今をときめく俳優の皆さんの若かりし頃を見られる歴代名作6本もありますし、出口夏希さん出演の完全新作のエピソードもあります。豪華な7本立てになりますので、往年の名作と新作両方を楽しみにしていてください！（文＝リアルサウンド編集部）