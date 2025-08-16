¹âÇÛÅöÅê»ñ¤Ï¾®·¿³ô¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¤«¡© ³ô¤Î¥×¥í¤¬¡Ö¹âÇÛÅö³ô¤òÇã¤¦Á°¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¿ô»ú¡×
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬¡Ø³ô¥È¥ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¤Î¡Ø³ô¥È¥ì ¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥ºÊÔ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢60Âê¤Î¥¯¥¤¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¶ÈÀÓ¤äºâÌ³¤ÎÆÉ¤ßÊý¡×¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼Îò25Ç¯¡¢2000²¯±ßÄ¶¤ò±¿ÍÑ¤·¤ÆTOPIX¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¹¥¼ÂÀÓ¤ò¤¢¤²¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Î·¦ÅÄ¿¿Ç·»á¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹âÇÛÅö³ô¤ÎÁª¤ÓÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
¹âÇÛÅö³ô¤òÁª¤Ö¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î¾ò·ï
¡½¡½ ¹âÇÛÅöÍø²ó¤ê³ô¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁª¤Ù¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
·¦ÅÄ¿¿Ç·¡Ê°Ê²¼¡¢·¦ÅÄ¡Ë¡§¤Þ¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢³ô¤ÎÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï³ÎÄêÍø²ó¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ÈÀÓ¤¬°²½¤¹¤ì¤Ð¸ºÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Íø²ó¤ê¤Ï²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢³ô²Á¤â²¼Íî¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ã±¤ËÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬¹â¤¤ÌÃÊÁ¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¸ºÇÛ¤·¤Ë¤¯¤¤ÌÃÊÁ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ ¸ºÇÛ¤·¤Ë¤¯¤¤ÌÃÊÁ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
·¦ÅÄ¡§3¤Ä¤Î¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡»þ²ÁÁí³Û¤¬Âç¤¤¤
¡¡¢¼ý±×ÎÏ¤¬°ÂÄêÅª
¡¡£ºâÌ³¤¬ÎÉ¹¥
¡½¡½ ¹âÇÛÅöÍø²ó¤ê³ô¤Ï¡¢¤³¤Î3¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹ÌÃÊÁ¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
·¦ÅÄ¡§ÍýÁÛ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ý±×ÎÏ¤äºâÌ³¤Þ¤Ç¸«¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡Ö¡»þ²ÁÁí³Û¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡×¤³¤È¤À¤±½Å»ë¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢»þ²ÁÁí³Û5Ãû±ß°Ê¾å¤ÎÂç·¿³ô¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¢¤È£¤Î¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ý±×ÎÏ¤äºâÌ³¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤â¤½¤â»þ²ÁÁí³Û5Ãû±ß°Ê¾å¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾®·¿¤Î¹âÇÛÅö³ô¤òÁÀ¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¤«¡©
·¦ÅÄ¡§¤³¤³3Ç¯¡¢Âç·¿³ô¤Ð¤«¤ê¤¬Çã¤ï¤ì¡¢¾®·¿³ô¤ÎÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç·¿¤Î¹âÇÛÅöÍø²ó¤ê³ô¤Ï¡¢³ô²Á¤¬Âç¤¤¯¾å¾º¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬¤ä¤äÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤Ë¤ÏÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬4¡Á5¡ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÍø²ó¤ê¤Ï3¡óÂæ¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾®·¿¤Î¹âÇÛÅö³ô¤Ï¡¢³ô²ÁÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤¿·ë²Ì¡¢º£¤Ç¤âÇÛÅöÍø²ó¤ê4¡ó¡Á6¡ó¤Ç¡¢¶ÈÀÓ¤âºâÌ³¤âÎÉ¤¤ÌÃÊÁ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¾®·¿³ô¤ò¸«Ä¾¤¹Î®¤ì¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ ¤Ç¤Ï¡¢º£¤ÏÂç·¿³ô¤è¤ê¾®·¿³ô¤Î¤Û¤¦¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤Ç¤¹¤«¡©
·¦ÅÄ¡§¤Ï¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®·¿³ô¤ÏÂç·¿³ô¤È°ã¤¤¡¢¼ý±×ÎÏ¤äºâÌ³ÆâÍÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºâÌ³¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë´ë¶È¤ä¼ý±×ÎÏ¤¬¼å¤¤´ë¶È¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¼¡¤Î¥¯¥¤¥º¤Ç¡¢¾®·¿¤Î¹âÇÛÅöÍø²ó¤ê³ô¤òÁª¤ÖÊýË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³ô¤Î¥»¥ó¥¹¤òÃÃ¤¨¤ë¥¯¥¤¥º¡Û
¾®·¿¤Î¹âÇÛÅöÍø²ó¤ê³ô¡¢¤É¤ì¤òÁª¤Ö¡©
¡¡À½Â¤¶ÈA¼Ò¡¢B¼Ò¡¢C¼Ò¡¢D¼Ò¤Ï¡¢¤É¤ì¤â»þ²ÁÁí³Û¤¬1000²¯±ß¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾®·¿³ô¤Ç¡¢Í½ÁÛÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬4.5¡ó¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÃæ¤ÇÄ¹´üÅê»ñ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ì¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡2¼Ò¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Ò¥ó¥È¡Û
¾®·¿³ô¤òÁª¤ÖºÝ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È
¡¡4¼Ò¤È¤â¡¢³ô¼°»þ²ÁÁí³Û¤¬1000²¯±ß¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾®·¿³ô¤Ç¤¹¡£
¡¡»þ²ÁÁí³Û1Ãû±ß°Ê¾å¤ÎÂç·¿³ô¤Ê¤é¤Ð¡¢ºâÌ³¤â¼ý±×ÎÏ¤â¤½¤³¤½¤³ÎÉ¹¥¤È¹Í¤¨¤ÆOK¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢»þ²ÁÁí³Û¤Î¾®¤µ¤¤ÌÃÊÁ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ºâÌ³ÆâÍÆ¤ä¼ý±×ÎÏ¤ò¤¤Á¤ó¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ä¼«¸Ê»ñËÜÈæÎ¨¡¢ºÇ¹â±×¤ò¤¢¤²¤¿Ç¯ÅÙ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢È½ÃÇ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¯¥¤¥º¤ÎÀµ²ò¤Ï¡Ä
¡¡Åê»ñ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢C¼Ò¤ÈD¼Ò¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡¡C¼Ò¤Ï¼«¸Ê»ñËÜÈæÎ¨¤â±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢ºâÌ³¤â¼ý±×ÎÏ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡D¼Ò¤Ï3´üÏ¢Â³¤ÇºÇ¹â±×¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À®Ä¹À¤Ë´üÂÔ¤·¤ÆÅê»ñ¤·¤ÆÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
D¼Ò¡§À®Ä¹À¤Î¤¢¤ë³ä°Â³ô¤È¤·¤ÆÉ¾²Á
¡¡D¼Ò¤Ï3´üÏ¢Â³¤ÇºÇ¹â±×¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À®Ä¹À¤Î´üÂÔ¤Ç¤¤ë¹âÇÛÅöÍø²ó¤ê³ô¤È¤·¤ÆÅê»ñ¤·¤ÆÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢A¼Ò¡¢B¼Ò¡¢C¼Ò¤Ï¡¢¾®·¿À®Ä¹³ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ºÇ¹â±×¤ò¤¢¤²¤¿Ç¯ÅÙ¤¬¸Å¤¤¡Ê2000Ç¯ÅÙ¡¢1991Ç¯ÅÙ¡¢2007Ç¯ÅÙ¡Ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¹¤¤Ç¯·îºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢À®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡À®Ä¹³ô¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤A¼Ò¡¢B¼Ò¡¢C¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ä°Â³ô¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤·¤ÆÎÉ¤¤¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºâÌ³ÆâÍÆ¤È¼ý±×ÎÏ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
C¼Ò¡§ºâÌ³ÎÉ¹¥¡¢¼ý±×ÎÏ¤â¹â¤¤
¡¡C¼Ò¤Ï¡¢¼«¸Ê»ñËÜÈæÎ¨¤¬¤¤ï¤á¤Æ¹â¤¤¤Î¤ÇºâÌ³¤ÏÎÉ¹¥¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤¬22¡ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ý±×ÎÏ¤âÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÅö¤Ï¡¢¼«¸Ê»ñËÜÈæÎ¨¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«¸Ê»ñËÜÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¤Æ¤âºâÌ³¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ï¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¸À¤¨¡¢C¼Ò¤Ï¼«¸Ê»ñËÜÈæÎ¨¤¬82¡ó¤È¤¤ï¤á¤Æ¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢ºâÌ³¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ÆOK¤Ç¤¹¡£
¡¡±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ï¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î´ü¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¼ý±×ÎÏ¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â4¡Á5Ç¯¤ÎÊÑÆ°¤ò¸«¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î´ü¤Î¥Ç¡¼¥¿¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç³Î¿®¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤Ï22¡ó¤È¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ý±×ÎÏ¤âÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡À®Ä¹À¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î°ÂÄê¼ý±×¤ò²Ô¤²¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
A¼Ò¡§¼«¸Ê»ñËÜÈæÎ¨¤¬Äã¤¹¤®¤ë
¡¡A¼Ò¤Î±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤Ï10¡ó¤È¡¢Èæ³ÓÅªÎÉ¤¤¿å½à¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¸Ê»ñËÜÈæÎ¨¤¬8¡ó¤È¡¢À½Â¤¶È¤È¤·¤Æ¤ÏÄã²á¤®¤Þ¤¹¡£
¡¡ºâÌ³¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Åê»ñ¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
B¼Ò¡§±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤¬Äã¤¹¤®¤ë
¡¡B¼Ò¤Ï¼«¸Ê»ñËÜÈæÎ¨¤¬48¡ó¤¢¤ë¤Î¤ÇºâÌ³ÎÉ¹¥¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤¬Äã¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
¡¡Íø±×Î¨1¡ó¤Ç¤Ï¡¢·Êµ¤¤¬°²½¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£