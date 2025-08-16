¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦½ïÊýÍý¹×¡¡ÂåÂÇ¤Ç»Å»ö¡¡¡Ö2·³¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯6-1¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë
¡¡1·³¤ËºÆ¾º³Ê¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦½ïÊý¤¬1¡½1¤Î7²óÀèÆ¬¤Ç¤ÎÂåÂÇ¤ÇÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Í··âÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢»³Àî¤Î·è¾¡ËþÎÝÃÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£8²ó1»à°ìÎÝ¤Î2ÂÇÀÊÌÜ¤â¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤Æ2ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡£¡Ö2·³¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀèÆ¬¤Ç½Ð¤Æ¤«¤é¤¤¤¤Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£