Ê¡²¬È¯¤Î²È¶ñ¡¦²ÈÄíÍÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNOMACO¡×¤¬Á´¹ñ¤Ø¡ª ËÜÆü¤«¤éÄÌ¿®ÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡KINOWA¤Ï8·î16Æü¤«¤é¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¸·Áª¤·¤¿²È¶ñ¡¦²ÈÄíÍÑÉÊ¤ò°·¤¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNOMACO¡×¤ÎÄÌ¿®ÈÎÇä¤òËÜ³ÊÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡NOMACO¤Ï¡¢´ë²èÈÎÇä¤È²·Çä¤ò¹Ô¤¦ÄÌ¿®ÈÎÇä»ö¶È¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¸·Áª¤·¤¿²È¶ñ¤äÆüÍÑÉÊ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¼«¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ½ÉÊ¤â³«È¯¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¹ñ¤ØÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¤ÊÈÎÏ©¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖBASE¡×¤È¥á¥ë¥«¥êShops¤Ç¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±²·Çä¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢BtoB¡¦BtoCÎ¾»Ô¾ì¤Ë¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿®Íê¤Ç¤¤ë¥á¡¼¥«¡¼¡¦¹©¾ì¤«¤éÄ¾ÀÜ»ÅÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¾¦ÉÊ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¥Ë¡¼¥º¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ½ÉÊ¤ÎÅ¸³«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º¹ÊÌ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¶¯²½¤ÇÁ´¹ñÅ¸³«
