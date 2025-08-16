旅の始まりを告げる「新幹線」の車内メロディー

出張や旅行など多くの機会で利用する「新幹線」駅から出発、または、目的地に近づいた時に車内でメロディーを聞いたことがあると思います。

【写真を見る】新幹線の「車内アナウンス」お盆の混雑時 → 流れるタイミング いつもと違う？【JRに確認してみた】

筆者が主に利用するのは新大阪駅～博多駅を結ぶ“山陽新幹線”【画像①】です。

山陽新幹線の車内では、山口百恵さんの”いい日旅立ち”。このメロディーが流れると、「いよいよ到着！手荷物を棚から降ろそうか…」と準備を始めるシーンが思い浮かびます。

ここで、このメロディー、一体どのタイミングで流れているのか？と疑問が…。

・車掌さんがボタンを押しているの？



それとも

・新幹線のシステムで自動に流れているの？



考え始めると気になって仕方がなくなり、JR西日本に聞いてみることにしました。

車内メロディー どんな仕組みなの？

まず曲名ですが、正式名は「いい日旅立ち」ではありませんでした。



（JR西日本 中国統括本部 経営企画部）

「JR西日本車籍の新幹線車内で流れる車内メロディの曲名は『いい日旅立ち・西へ』となります（ハローキティ新幹線、ONE PIECE新幹線【画像②】はオリジナルメロディのため含みません）」

新幹線の車内で流れている曲はJR西日本のDISCOVER WESTキャンペーンソングになった、鬼束ちひろさんの「いい日旅立ち・西へ」でした。



2003年10月のダイヤ改正に伴い、山口百恵さんの「いい日旅立ち」の歌詞などを書き換え、リバイバルされたもので、20年余りにわたり新幹線の車内チャイムとして使用されてきました。



“いい日旅立ち・西へ”の車内メロディーですが、実は2パターンあります。どのような使い分けがされているのでしょうか？

♪「いい日旅立ち」「あ～あ～、日本のどかに」使い分けは？

山陽新幹線の車内【画像③】で流れる「いい日旅立ち・西へ」ですが、よく聞いていると、5秒～10秒ほどの短いメロディが2パターンあります。



①♪「いい日旅立ち ふたたびの風の中」

②♪「あ～あ～、日本のどこかに」



この使い分けをよく分かっていません。どのように使い分けているのですか？

（JR西日本 中国統括本部 経営企画部）

「♪『いい日旅立ち ふたたびの風の中』バージョンは“始発駅発車後”および、“終着駅到着前”に鳴動します」



「♪『あ～あ～、日本のどこかに」バージョンは“途中駅の到着前”および、“一部途中駅の発車後”に鳴動します」



なるほど、始発終着駅と途中駅とで使い分けられていたのですね。新幹線の車内メロディーについて、どんどん興味が湧いてきました。



この車内メロディー、車掌さんがボタンで操作しているのか？はたまた、電波を受信して流れているのか？気になってきました。

“車内メロディー” 車掌さんが操作しているの？

ーこれまで全く考えたことはありませんでしたが、車内メロディーは車掌さんがボタンを操作するなどして、流れているのでしょうか？



（JR西日本 中国統括本部 経営企画部）

「山陽新幹線の”いい日旅立ち・西へ”の発着・到着のメロディーとアナウンスは駅前後の決まった位置で流れるようにあらかじめ新幹線のシステムに設定されています。車掌が手動では行っていません」



「また、車内で行き先などを表示する”電光掲示板”【画像④】についても決まったタイミングで表示されるようになっています」

「まもなく新大阪…」や、英語の「ディス・イズ・ザ・ノゾミ・スーパーエクスプレス・バウンド・フォー・トウキョー」といったアナウンスも決まった地点で流れる、電光掲示板も決まった位置で表示されるようになっていたとは…、考え出すと新幹線について知りたいことがどんどん増えていきます。次はお盆といった混雑する時期についての質問です。

スムーズな降車のため 新幹線の車内メロディー 繁忙期は調整している？

ーお盆シーズンで新幹線も混雑【画像⑤】します。乗客のスムーズな降車のために、駅到着時のメロディーを普段より早く流して、乗客に早く準備してもらうといった調整をしているのでしょうか？



（JR西日本 中国統括本部 経営企画部）

「お盆や年末年始など繁忙期で調整しているかについては、時期によって調整することはなく、平日・土日・祝日問わずいつも同じタイミングになります」



では、駅からどのくらいの距離で流れているのか？



これについては、残念ながら業務上の関係で教えてもらえませんでした…、また、新幹線に乗った際に、外の景色を見ながら、「あっ！ここで流れるんだ」とタイミングを確認してみたいですね。

ここで大事なポイントが。



この決まりはあくまでもJR西日本が運行する”山陽新幹線”のルールで、JR東日本の東北新幹線、JR東海の東海道新幹線、JR九州の九州新幹線については、それぞれの会社が決めているということです。



では、山陽地方と九州地方を走る「みずほ」「さくら」についてはどうなっているのか？JR西日本とJR九州に聞いてみました。

「みずほ」「さくら」はＪＲ西日本と九州でルールが変わるの？

筆者の認識では「みずほ」「さくら」【画像⑥】は、新大阪～博多までをJR西日本、博多～鹿児島中央までをJR九州が運行しているものと思っています。しかし、「みずほ」「さくら」の車両はJR西日本とJR九州のそれぞれの会社が所有してるとのこと。



「みずほ」「さくら」については、九州管内を走行中も「いい日旅立ち・西へ」が流れるのでしょうか？

（JR西日本 中国統括本部 経営企画部）

「車籍（車両の所属会社）によって、車内メロディが変わります」



「『みずほ』『さくら』（N700系８両）を例にするとJR西日本とJR九州が保有しており、以下のメロディが流れます」



・JR西日本の車両→「いい日旅立ち・西へ」

・JR九州の車両→JR九州のメロディ



博多駅で車掌さんはJR西日本とJR九州で入れ変わりますが、車両については所有する会社の曲、つまりは、JR西日本が所有するN700系車両については博多駅より南の区間でも”いい日旅立ち・西へ”が流れているということです。



一方で、JR九州が所有するN700系ではJR九州のオリジナル曲・2パターンがあるとのこと。



①鹿児島県の民謡「おはら節」をアレンジしたメロディー

＊鹿児島中央駅の発車メロディー・鹿児島中央駅到着時の車内メロディー



②九州・山陽新幹線「さくら」号をテーマにした「The Journey」をアレンジしたメロディー

＊熊本駅・鹿児島中央駅以外の各駅での発車・到着時の車内メロディー

車籍によって、同じ区間を走る、同じ新幹線でも流れるメロディーが違うとは…、今度「みずほ」「さくら」に乗った際には、流れるメロディーでＪＲ西日本かＪＲ九州か、どちらの車両かが分かりますね。



また、車内メロディーが流れるタイミングも各社で決まっているということで、ＪＲ九州はどうなっているのでしょうか？



（ＪＲ九州 広報部）

「ＪＲ西日本と同じ装置を使用し、自動で流しています」



流れるタイミングや仕組みは、ＪＲ西日本と同じなのですね。



新幹線の車内では本を読んだり、弁当を食べたり、外の景色を見たりなど、いろいろ楽しむことはあります。ちょっとマニアックかもしれませんが、車内メロディーを気にしてみるのも楽しみのひとつになるかもしれません。