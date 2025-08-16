¸µ¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¤Î°ËÆ£Í´Æà¤µ¤ó¡¡30ºÐÃÂÀ¸Æü¤ËÂè3»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡Ö½©¤´¤í½Ð»ºÍ½Äê¡×É×¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ËÌÂ¼Âó¸Ê
¡¡¸µ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¡ª¡ª¡ª¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¼Â¶È²È¤Î°ËÆ£Í´Æà¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤¬Âè3»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤ò16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£É×¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ËÌÂ¼Âó¸Ê³°Ìî¼ê¡Ê29¡Ë¡£
¡¡°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï15Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¤Ë30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡ÖºÇ¶á¤Ï»Ò°é¤Æ¤â¤ª»Å»ö¤â³Ú¤·¤¯ËèÆü²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤½¤·¤Æ»ä»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂè3»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö½©¤´¤í½Ð»ºÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À²ñ¼Ò¤Ç´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬´ö¤Ä¤«¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç°ì±þ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö3¿Í¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤¬¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë30Âå¤Ë¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤ËÆü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Çµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤µ¤ó¤ÏËÌÂ¼¤È2020Ç¯1·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯8·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¡¢2022Ç¯12·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÆó½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£