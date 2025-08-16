「高校三年生」でデビューした80歳歌手、今年7月に盟友が他界 訃報に涙止まらず
歌手の舟木一夫が、18日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
舟木一夫 ＝テレビ朝日提供
いまも精力的にコンサートで全国を駆け巡り、昨年12月の誕生日もステージに立っていた80歳の舟木。ファンの前で歌うたびに、3年前に75歳で逝った盟友・西郷輝彦さんのことを思い出すという。西郷さんは、子育ての悩みや歌えない悔しさを打ち明けてくれたそうで、今でも舞台に立つと西郷さんの声が聞こえてくる気がすると話す。
舟木が「高校三年生」でデビューした頃は青春映画真っ盛り。舟木が出した曲のほとんどが映画の主題歌になり、俳優としても主演を務めた。なかでも共演が多かったのが今年7月に亡くなった和泉雅子さん。当時の和泉さんは天真爛漫で朗らか、撮影ではNGの連発だったと笑う。年齢を重ねても交友は続き、会えば「舟木くん」「マコちゃん」と話が尽きなかったという。訃報を聞いたときは涙が止まらず、自分にとって和泉さんは青春の一部だったと寂しさを口にする。
舟木一夫 ＝テレビ朝日提供
