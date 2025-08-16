武蔵（櫻井翔）に、伊吹（加藤清史郎）が“般若”になった理由が！『放送局占拠』第6話が衝撃の展開に

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻井翔主演の日本テレビ系土曜ドラマ『放送局占拠』の第6話が、8月16日21時から放送される。

■「2時間以内に、あなた（武蔵）の闇を突き止め、私が般若になった理由を明らかにしてください」

般若の正体が、武蔵（櫻井翔）の義弟で刑事の伊吹（加藤清史郎）だったことで動揺を隠せない捜査指揮本部メンバーと裕子（比嘉愛未）。自らの正体を明かした伊吹は、武蔵に向けて「2時間以内に、あなたの闇を突き止め、私が般若になった理由を明らかにしてください」と告げる。

タイムリミットまでに間に合わなければ、誰かひとりが確実に犠牲になる。自らの闇を突き止めるために奔走する武蔵。さらに、東京都知事・大芝三四郎（真山章志）を殺害した真犯人が炙り出されていく。

伊吹はなぜ般若に…。青鬼・大和（菊池風磨）が伝えた真実とは？ ストーリーは大きく動き出す。

TVerでは、第1話から第3話、そして最新話が無料配信中。Huluでは、最新話までの全話を独占配信中。

■第6話あらすじ

テレビ局を占拠した般若の正体は、武蔵（櫻井翔）の義理の弟で警視庁BCCT捜査員・伊吹（加藤清史郎）だった。テレビ局で拉致されたはずの伊吹が、なぜ妖に!? 衝撃の展開に、指揮本部はもちろん、伊吹の姉・裕子（比嘉愛未）も大混乱…！

正体を明かした伊吹は、武蔵に自分自身の闇を突き止めろと要求。「すべての手がかりは与えました。2時間以内に、あなたの闇を突き止め、私が般若になった理由を明らかにしてください」。間に合わなければ、毒ガスによって人質の誰かが死ぬ――。心当たりを探る武蔵は、5年前に起こった“鎌鼬（かまいたち）事件”を調べ始める――。

スタジオ内に設置された毒ガス風船入りの密閉空間に詰め込まれた6人の人質に対し、用意された防護マスクは5つ。タイムリミットまでに間に合わなければ、風船が破裂し、毒ガスによって誰かひとりが確実に犠牲になる…。5つしかない防護マスクを巡って、人質たちの命懸けの奪い合いが始まる。

武蔵が関わった鎌鼬事件とはいったい!? そして、妖誕生の秘密がついに明らかに――。

■番組情報

日本テレビ『放送局占拠』

08/16（土）21:00～ ※第6話

出演：櫻井翔 比嘉愛未 加藤清史郎 曽田陵介 ぐんぴぃ 齊藤なぎさ 山口大地 真山章志 亀田佳明 北代高士 吉田芽吹 宮部のぞみ 吉田帆乃華・瀧内公美・ソニン / 入山杏奈 柏木悠 芝大輔 瞳水ひまり 駿河太郎 ともさかりえ / 高橋克典 / 片岡礼子 福澤朗 戸次重幸 / 菊池風磨

演出：大谷太郎 茂山佳則 西村了

脚本：福田哲平

主題歌：Snow Man「W」

