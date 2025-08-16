¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÌîÂ¼Í¦¡¡¾¡Éé¶¯¤µÈ¯´ø!!Æ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯6-1¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë
¡¡0¡½1¤Î5²ó1»à»°ÎÝ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¶¯¤¤¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÌîÂ¼¤¬¥µ¥â¥ó¥º¤Î½éµå¹â¤áÄ¾µå¤ò»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡ÄËÎõ¤ÊÂÇµå¤Ïº¸Á°¤ØÈ´¤±¤ëÆ±ÅÀ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤À¡£6Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç4ÂÇÅÀ¤·¤Æ°ÊÍè7»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÂÇÅÀ¤Ë¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤¬¡¢¤¤¤¤·Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¡£7²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ï¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Á2»î¹çÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡£ÆÀÅÀ·÷¤Ç¤Ï51ÂÇ¿ô20°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨¡¦392¡¢20ÂÇÅÀ¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤¬¸÷¤ë¡£