¸µ¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹Àê¤¤»Õ¤¬¸ì¤ë¡Ö8·î16Æü¤Î³«±¿ºÇ¶¯ÍÌ¾¿Í¡×2°Ì¤ÏÂçÅçÍ³¹áÎ¤¡¢1°Ì¤Ï¡©
¸µ¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ç¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤Î²ÜÌ¾Î¤¹áÀèÀ¸¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ä¿ôÈë½Ñ¡¢»»Ì¿³Ø¤ò¤â¤È¤Ëº£Æü¤â¤Ã¤È¤â±¿Àª¤ÎÎÉ¤¤·ÝÇ½¿Í¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸ÃÂÀ¸Æü¤ÎÍÌ¾¿Í¤ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ä¤·¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤â¡ª¡©
º£Æü¤Î³«±¿ºÇ¶¯ÍÌ¾¿Í¡¢Âè2°Ì¤Ï1·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÂçÅçÍ³¹áÎ¤¡Ê41¡Ë¡ª
¹â¤¤ÍýÁÛ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÇÀ®¸ù¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¿ÍÀ¸¡ª±¿µ¤¤ÎÎ®¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬µ±¤¯¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÍ½´¶¡£
»Å»ö±¿¤¬ºÇ¹âÄ¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò´¬¤¹þ¤à¤ÈÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡£º£Æü¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤¬µ±¤¯Æü¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤ÇÆ°¤¤¤Æ³«±¿¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²ÜÌ¾Î¤¹á¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¸µ¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ÎÎø°¦Àê¤¤¤¬¡ÖÅö¤¿¤ë¡ª¡×¤ÈÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÃíÌÜ¤Î¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤äYouTube¤Ê¤É¤ÇÍÌ¾¿Í¤òÀê¤¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀê½Ñ¡ÖÈþ¿ÍÀê²Ö¡×¤ÎÂÐÌÌ´ÕÄê¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤âÂ¨´°Çä¤ÇÍ½Ìóº¤Æñ¡£