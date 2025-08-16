巨人６―５阪神（セ・リーグ＝１５日）――巨人は六回に坂本、七回に中山と代打勢の一発で追いつき、八回にキャベッジの犠飛で勝ち越した。

マルティネスが通算２００セーブ目。阪神は救援陣が踏ん張れず。

巨人は２位で首位・阪神を追うとはいえ、試合前時点のゲーム差は１２。この日も、五回まで相手先発伊藤将に対してわずか１安打で０―４とリードを許し、明らかに東京ドームの空気は重かった。そんな停滞感を振り払ったのは、代打坂本の豪快な３ランだった。

六回二死一、三塁。横川に代わって打席に立ち、フルカウントから内角寄りのカットボールを思い切りよく引っ張った。柵越えを確信して「よっしゃー」とほえると、左翼上段に到達した打球を見届けながら、悠々とベースを１周した。

この一発で流れがガラリと変わった。直後の七回に１点を追加されたがその裏、代打の中山の同点２ランで追いつき、八回にはキャベッジの犠飛で決勝点。４点差をひっくり返す逆転劇に、坂本は「中盤で１点差にできたホームランだったので勝ちにつながってよかった」と満足そうに振り返った。

プロ２年目のレギュラー定着以来、ケガ以外の不振でここまでベンチを温めるのは初めての経験と言っていい。それでも試合序盤はベンチで声を張り上げ、展開を読んではベンチ裏で集中力を高めて「その時」に備える姿を、村田総合コーチは毎日、畏敬の念を持って見つめる。「盛り上げ役を買って出てくれているし、準備するべきところは準備する。あれだけ実績のある選手だから本当に頭が下がる思い」とたたえる。

阪神の背中はまだ遠いが、坂本は諦めていない。「もう勝つしかない。選手もみんなそういう気持ちでやっているし、一戦一戦、頑張るだけ」。１６日は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」と銘打たれた負けられない一戦。劣勢を覆した特大のアーチは、チームに大きな勇気を与えたはずだ。（佐野司）

巨人・阿部監督「（坂本の３ランは）まだまだチャンスあるよ、というのを示してくれた一発。（中山が同点２ランを放ち）最高の結果になった。それで勝ったようなものなので、素晴らしいホームランだった」