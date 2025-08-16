優我（大橋和也）『リベンジ・スパイ』第6話で揺れる感情に戸惑う！花（渋谷凪咲）とのデートで「ヤバいって…」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■優我の“多面性”を見事に体現する大橋和也の演技に注目！

大橋和也（なにわ男子）と渋谷凪咲が共演するテレビ朝日系オシドラサタデー『リベンジ・スパイ』の第6話が、8月16日に放送される。

本作は、兄の復讐を誓うスパイの青年・菅原優我（大橋）と、そのターゲットの会社の社長令嬢・藺牟田花（渋谷）が織りなす、笑いあり、胸キュンありのスパイラブコメディ。

8月9日放送の第5話では、優我が“優我が花を泣かせるまで”の期限付きで花の彼氏になることに成功。しかし、一方の花は、ウソっぽくなく泣く方法を考えていて…？ それでも、優我からシャチのシールをプレゼントされるとこっそりと笑顔になるなど、心の距離はすっかり縮まっている様子。

ふたりにとって“初めてのお揃い”となったシャチのシールには、「この花ちゃんの笑顔たまらない」「お揃いとか付き合ってる感じがしてとってもいい！」と、SNSでは“期限付き”ではあるものの、優我と花の恋の成就に歓喜の嵐となった。

また、優我をサポートするスパイ仲間・岡山真之介（織山尚大）から、父・浩次郎（塚地武雅）が優我らの働く「藺牟田メディカルデータ」に向かっているとの情報が入る。優我の亡き兄・尚之（溝端淳平）の死の真相に関する情報を掴み、険しい表情の浩次郎はある驚愕の行動に出ることに。

「浩次郎さんの表情、気持ちが出ててすごかったし、優我くんの必死な表情もすごくリアルでハラハラしました」「お兄ちゃんのことも解決してほしいし、恋愛もうまくいってほしいし、感情が複雑すぎるよ～」と大橋と塚地の演技合戦や、先読み不可能のストーリー展開に引き込まれるファンが続出した。

なおTVerでは、現在第1話～3話、5話が公開されている。

■優我は“リベンジ”に必要不可欠な花とのデートを楽しんでいる自分に気づき…？ 揺れる感情に戸惑うなか、花に思わぬ事態が…!?

第6話では、優我は尚之が生前に「藺牟田メディカルデータ」の社長・藺牟田隆一（高嶋政伸/「高」は、はしごだかが正式表記）と会っていたことを知る。さらに、尚之が亡くなった事故現場から逃げ去った人物が履いていた革靴を、もし藺牟田が持っていれば死の真相にも迫ることができると、“リベンジ”の目的を再確認。そして、その“リベンジ”に必要不可欠なのが、“優我が花を泣かせるまで”という期限付きで付き合うことになった花だ。

優我は、藺牟田の情報を娘の花から聞き出すべく、さらに距離を縮めようと画策。デートに誘い出すが、ギャラリー巡りや日本料理店の個室、ボウリングなどで、デートをすっかり楽しんでしまっている自分に気づき、「ヤバいって…」と揺れる感情に戸惑う。“リベンジする相手の娘なんか、好きになれるはずない”と自らの頬を叩き、気持ちをあらたにするのだが…!?

そんななか、花が思わぬアクシデントに見舞われ、感情を爆発させる優我。そのとき、花は…？ 物語は大きく進展していく。

優我と真之介との仲睦まじいやりとりに思わずニヤリとさせられ、兄の“リベンジ”と花への恋心の狭間で葛藤する優我の“多面性”を見事に体現する大橋の演技に惹きつけられること必至だ。

■第6話あらすじ

スパイ仲間である岡山浩次郎（塚地武雅）が雇った探偵からの報告で、尊敬する亡き兄・尚之（溝端淳平）が生前に「藺牟田メディカルデータ」の社長・藺牟田隆一（高嶋政伸）と会っていたことを知った菅原優我（大橋和也）。優我、浩次郎、彼の息子である真之介（織山尚大）ら3人は、「藺牟田メディカルデータ」が売り出しているシステムは、実は尚之が作ったものだと認めさせて公にするという“リベンジ”の目的を再確認する。

また優我は、尚之が亡くなった事故現場から逃げ去った人物が履いていた革靴を、もし藺牟田が持っていれば死の真相にも迫ることができると、その瞳に憎しみを宿らせる。彼は藺牟田の情報を、期限付きではあるが付き合うことになった社長令嬢の花（渋谷凪咲）から聞き出すべく、さらに彼女との距離を縮めようとデートに誘い出すのだった。

しかし、ギャラリー巡りや日本料理店の個室などでのデートの最中、さりげなく藺牟田家の内情を探る優我は、花が見せる様々な表情に思わずニコニコしてしまい…!? 「ヤバい」と気を引き締め直すも、花が行きたがったボウリングやプリクラに興じていると、さらに心境に変化が生まれて――？

翌日――。あくまでも“スパイ”として“リベンジ”を果たすために近づいた花に対する、自分の揺れる感情に戸惑う優我。そんなとき、花の身に思わぬ事態が起こって…？

『リベンジ・スパイ』第6話は、8月16日23時30分から放送。

番組情報

テレビ朝日系オシドラサタデー『リベンジ・スパイ』

08/16（土）23:30～24:00 ※第6話

出演：大橋和也 渋谷凪咲

高橋光臣 織山尚大 塚地武雅

清乃あさ姫 中島ひろ子 清水伸 伊藤修子 ゆいかれん 大地伸永 佐伯新

溝端淳平 高嶋政伸

脚本：松田裕子

主題歌：なにわ男子「アシンメトリー」

監督：竹園元（テレビ朝日）、岩本仁志、宮田和弥

ドラマ『リベンジ・スパイ』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/revenge_spy/

ドラマ『リベンジ・スパイ』TVer

https://tver.jp/episodes/epbdh1eus8e