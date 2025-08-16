¡ÚÊüÁ÷¶ÉÀêµò Âè6ÏÃ¡ÛÉðÂ¢¡¢³ùóì¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ë»ö·ï¤òÄ´ºº °Ë¿á¤¬ÈÌ¼ã¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/16¡ÛÍò¤ÎÝ¯°ææÆ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬¡¢16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
Ý¯°æ¤¬·º»ö¡¦ÉðÂ¢»°Ïº¤ò±é¤¸¤ë¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Ï2023Ç¯¤Î¡ÖÂçÉÂ±¡Àêµò¡×¡¢2024Ç¯¤Î¡Ö¿·¶õ¹ÁÀêµò¡×¤ÈÂ³ÊÔ¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢º£ºî¤Ç3ºîÌÜ¡£Íè¤¿¤ëÅìµþÅÔÃÎ»öÁªµó¤Ë¸þ¤±ÁªµóÆÃÈÖ¤òÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÆüËÜ¡×¤ò¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÍÅ²ø¤ÎÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡ÖÍÅ¡Ê¤¢¤ä¤«¤·¡Ë¡×¤ÈÌ¾¾è¤ëÉðÁõ½¸ÃÄ¤¬Àêµò¡£°ì½Ö¤Ç¤âµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£
Ý¯°æ¤Î¤Û¤«¡¢Èæ²Å°¦Ì¤¡¢²ÃÆ£À¶»ËÏº¡¢Á¾ÅÄÎÍ²ð¡¢¤°¤ó¤Ô¤£¡¢óîÆ£¤Ê¤®¤µ¡¢»³¸ýÂçÃÏ¡¢¿¿»³¾Ï»Ö¡¢µµÅÄ²ÂÌÀ¡¢ËÌÂå¹â»Î¡¢µÈÅÄ²ê¿á¡¢µÜÉô¤Î¤¾¤ß¡¢µÈÅÄÈÁÇµ²Ú¡¢ÂíÆâ¸øÈþ¡¢¥½¥Ë¥ó¡¢¹â¶¶¹îÅµ¡¢ÊÒ²¬Îé»Ò¡¢Ê¡ß·Ï¯¡¢¸Í¼¡½Å¹¬¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡Êtimelesz¡Ë¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤òÀêµò¤·¤¿ÈÌ¼ã¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢ÉðÂ¢¡ÊÝ¯°ææÆ¡Ë¤ÎµÁÍý¤ÎÄï¤Ç·Ù»ëÄ£BCCTÁÜºº°÷¡¦°Ë¿á¡Ê²ÃÆ£À¶»ËÏº¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÇÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î°Ë¿á¤¬¡¢¤Ê¤¼ÍÅ¤Ë¡©¾×·â¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢»Ø´øËÜÉô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°Ë¿á¤Î»Ð¡¦Íµ»Ò¡ÊÈæ²Å°¦Ì¤¡Ë¤âº®Íð¤¹¤ë¡£
ÀµÂÎ¤òÌÀ¤«¤·¤¿°Ë¿á¤Ï¡¢ÉðÂ¢¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î°Ç¤òÆÍ¤»ß¤á¤í¤ÈÍ×µá¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤ÏÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£2»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î°Ç¤òÆÍ¤»ß¤á¡¢»ä¤¬ÈÌ¼ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆÇ¥¬¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¼Á¤ÎÃ¯¤«¤¬»à¤Ì¡£¿´Åö¤¿¤ê¤òÃµ¤ëÉðÂ¢¤Ï¡¢5Ç¯Á°¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡Ö³ùóì¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ë»ö·ï¡×¤òÄ´¤Ù»Ï¤á¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÆÇ¥¬¥¹¤Î¶²ÉÝ¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤ë6¿Í¤Î¿Í¼Á¤¿¤Á¡£ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ËÉ¸î¥Þ¥¹¥¯¤Ï5¤Ä¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤«1¿Í¤¬³Î¼Â¤Ëµ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¡£5¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤ËÉ¸î¥Þ¥¹¥¯¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¿Í¼Á¤¿¤Á¤ÎÌ¿·ü¤±¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£°Ë¿á¤¬ÍÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±¤Ï¡©ÉðÂ¢¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿³ùóì»ö·ï¤È¤Ï¡£ÍÅÃÂÀ¸¤ÎÈëÌ©¤¬¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë¡£
Ý¯°æ¤¬·º»ö¡¦ÉðÂ¢»°Ïº¤ò±é¤¸¤ë¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Ï2023Ç¯¤Î¡ÖÂçÉÂ±¡Àêµò¡×¡¢2024Ç¯¤Î¡Ö¿·¶õ¹ÁÀêµò¡×¤ÈÂ³ÊÔ¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢º£ºî¤Ç3ºîÌÜ¡£Íè¤¿¤ëÅìµþÅÔÃÎ»öÁªµó¤Ë¸þ¤±ÁªµóÆÃÈÖ¤òÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÆüËÜ¡×¤ò¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÍÅ²ø¤ÎÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡ÖÍÅ¡Ê¤¢¤ä¤«¤·¡Ë¡×¤ÈÌ¾¾è¤ëÉðÁõ½¸ÃÄ¤¬Àêµò¡£°ì½Ö¤Ç¤âµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤òÀêµò¤·¤¿ÈÌ¼ã¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢ÉðÂ¢¡ÊÝ¯°ææÆ¡Ë¤ÎµÁÍý¤ÎÄï¤Ç·Ù»ëÄ£BCCTÁÜºº°÷¡¦°Ë¿á¡Ê²ÃÆ£À¶»ËÏº¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÇÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î°Ë¿á¤¬¡¢¤Ê¤¼ÍÅ¤Ë¡©¾×·â¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢»Ø´øËÜÉô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°Ë¿á¤Î»Ð¡¦Íµ»Ò¡ÊÈæ²Å°¦Ì¤¡Ë¤âº®Íð¤¹¤ë¡£
ÀµÂÎ¤òÌÀ¤«¤·¤¿°Ë¿á¤Ï¡¢ÉðÂ¢¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î°Ç¤òÆÍ¤»ß¤á¤í¤ÈÍ×µá¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤ÏÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£2»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î°Ç¤òÆÍ¤»ß¤á¡¢»ä¤¬ÈÌ¼ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆÇ¥¬¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¼Á¤ÎÃ¯¤«¤¬»à¤Ì¡£¿´Åö¤¿¤ê¤òÃµ¤ëÉðÂ¢¤Ï¡¢5Ç¯Á°¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡Ö³ùóì¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ë»ö·ï¡×¤òÄ´¤Ù»Ï¤á¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÆÇ¥¬¥¹¤Î¶²ÉÝ¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤ë6¿Í¤Î¿Í¼Á¤¿¤Á¡£ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ËÉ¸î¥Þ¥¹¥¯¤Ï5¤Ä¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤«1¿Í¤¬³Î¼Â¤Ëµ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¡£5¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤ËÉ¸î¥Þ¥¹¥¯¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¿Í¼Á¤¿¤Á¤ÎÌ¿·ü¤±¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£°Ë¿á¤¬ÍÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±¤Ï¡©ÉðÂ¢¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿³ùóì»ö·ï¤È¤Ï¡£ÍÅÃÂÀ¸¤ÎÈëÌ©¤¬¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë¡£
