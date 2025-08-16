Æü·Ð225ÀèÊª¡§16ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ¡á100±ß°Â¡¢4Ëü3370±ß
¡¡16Æü6»þ00Ê¬¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ100±ß°Â¤Î4Ëü3370±ß¤ÇÌë´Ö¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü3378.31±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï8.31±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï8948Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3105.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ8.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ2.18¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 43370¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-100¡¡¡¡¡¡¡¡8948
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 43370¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-100¡¡¡¡¡¡147249
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3105.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-8.5¡¡¡¡¡¡¡¡9887
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 27925¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡¡¡1603
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 787¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡¡¡ 441
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
