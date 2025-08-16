NGT48結成10周年記念「1期生お披露目10周年特別公演」が21日、NGT48劇場（新潟市）で現メンバー34人が出演して行われる。主役の1期生、清司麗菜（24）と西潟茉莉奈（29）が、自身の10年を振り返った。【取材・構成 斎藤慎一郎】

◇ ◇ ◇

−10周年で感じることは

清司 14歳の時に1人で新潟にやってきて、高校卒業、成人式。人生の節目をNGTで過ごせていることが宝物です。NGTと一緒に大人になった感じです。

西潟 新潟で初めて1人暮らしをさせてくれた両親に感謝しています。家族がサポートしてくれていたことをありがたく感じました。それまでは何もしなくてもご飯が出てくる生活だったので。

−2人とも県外出身。不安は

清司 最初はホームシックになりそうだったけど、常にメンバーがそばにいてくれる。いろいろな方とも交流できるので、寂しくなくなっていきました。

西潟 不安より、県外から来て1人でやっていくぞという覚悟がありました。家族には感謝しているけど、1人の自由さも知って（笑い）。「早くお風呂に入りなさい」とか言われないですし。

清司 新潟のいいところも分かっていった。ロケで県内のいろいろなところに行って。自然が多いし、人も優しい。

西潟 食べ物もおいしいし。舌が肥えちゃって（笑い）。県外出身だからこそわかったこと。

−自身の変化は

西潟 最初の立ち位置はステージの後ろの方。前の方にいるメンバーを見て、どうやったらああなれるのかなって考えていました。でも、応援してくださる人は自分がどの位置にいても見つけてくださる。与えられたところで頑張ることが大切。悩むよりも、ファンを楽しませることが務めなんだって気がつきました。

清司 私は研究生からのスタート。つらかったけど、その経験があるから続けて来られた。スポットライトってそれぞれ違う。センターに立つことがすべてじゃない。これだ、という道を探して、見つけたら強くなれる。そのことを後輩たちに伝えて行きたい。

−今後目指したいものは

清司 センターがすべてじゃない、と言ったけど、センターに立ちたい（笑い）。10年続けてきたからこそ、少し欲張ってもいいのかなと。ファンの方々にも公言しました。

西潟 朱鷺メッセで（18年、21年以来の）コンサートがしたい。後輩にも私たちが見た景色を見てもらいたいです。常に思っているのは゛新潟から全国へ゛。NGTが全国に旅立って、好きになってくれた方を新潟に連れて帰ります。