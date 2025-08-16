¡ÖÆüËÜ°ì¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥É¥é¥Þ¡¼¡×ÂçÌî¿¿°Í¡È¥Ô¥Á¥Ô¥Á¡É¹õ¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Ë¡ÖºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
¡ÖÆüËÜ°ìÈþ¤·¤¤¥»¥¯¥·¡¼¥É¥é¥Þ¡¼¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡Ö¤¤ß¤È¥Ð¥ó¥É¡×¤ÎÂçÌî¿¿°Í¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥ê¡¼¥ëÆ°²è¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ÂçÌî¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ë¥Ã¥È¹¥¤¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¹õ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ë¥Ã¥È¤Ç¡¢²£¤ò¸þ¤¤¤¿¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾È¤ì¤¿É½¾ð¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¶¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö¥Ô¥Á¥Ô¥Á¤Ê¥Ë¥Ã¥È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖºÇ¹â¤¸¤ã¡¼¤ó¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£