

2025年4月17日に発売された6代目「フォレスター」のデザインを考察（筆者撮影）

【写真】もう街で見かけた？ モデルチェンジで激変した新型「フォレスター」

2023年にアメリカで世界初公開され、今年日本でも発売された、通算6代目となるスバル「フォレスター」を見て、このブランドのSUVデザインが次のフェーズに入ったと感じた。

プラットフォームは先代フォレスターと共通であり、ボディサイズは全長4655mm×全幅1830mm×全高1730mmと、15mmずつ拡大したにすぎない。2670mmのホイールベースは不変だ。

つまり、パッケージングは変わっていないが、エクステリアデザインが大きく変わった。なかでもフロントマスクは“激変”と呼べるレベルである。

スバルのアイデンティティは薄れたか？

先代フォレスターは、六角形の「ヘキサゴングリル」と点灯時に“コの字型”に光るヘッドランプを組み合わせた、他の多くのスバル車が取り入れていたデザインを採用していた。

このうちヘキサゴングリルは、スバルのエンブレム「六連星（むつらぼし）」と同様の経緯を表している。中島飛行機の流れを汲んだ5社の出資で富士重工業が生まれ、同社が5社を吸収したというものだ。



先代となる5代目「フォレスター」の後期型モデル（写真：SUBARU）

一方の“コの字型”ランプは、ノーズに積まれる水平対向エンジンのピストンを表現していたという。グリルとランプは離されていて、それぞれの存在感を明確にしていた。

ところが、新型では両者が一体化された。具体的に言えば、グリルが大型化したことで、ヘッドランプとつながった。

グリルとランプの段差もなくなっていて、スバルとしてのアイデンティティは薄れたような気がする。



フォルムや雰囲気は似ているがディテールは大きく変わった（筆者撮影）

一方でその顔つきは、アメリカンSUVを思わせる堂々としたものであり、力強さは格段にアップした。中身の構成はたしかに複雑でも、面としてはスムーズになったので、モダンになったとも感じる。

サイドビューも、一新した。先代では前後のフェンダーまわりを盛り上げて、SUVらしい力強さをアピールする一方で、サイドウインドウ下端のラインやサイドシルには、リアに向けて跳ね上がるラインを入れるなど、「レヴォーグ」を思わせるスポーティな演出もあって、やや煩雑に感じた。

それが新型では、台形のフェンダーの張り出し以外はシンプルで、サイドシルも台形で統一されており、結果としてSUVらしい力感が強調されている。

サイドウインドウ下端がウェッジシェイプを描かず、ほぼ水平になったので、安定感も増した。



サイドウインドウ下端のラインやフェンダーまわりの造形が大きく変わったことがわかる（筆者撮影）

台形は「ヘキサゴンを2つに割った造形」ともいえるわけで、スバルのアイデンティティをここに盛り込んだのかもしれない。

いずれにしても、新型フォレスターのエクステリアは、かなりたくましくなったといえる。でも、これはフォレスターに限った話ではないことが、その後わかった。

今年、春にアメリカで発表された新型「レガシィ アウトバック」が、似たような雰囲気で登場してきたからだ。



4月のニューヨークオートショーで公開された日本未発売の北米向け「レガシィ アウトバック」（写真：SUBARU）

北米向け「新型アウトバック」との共通性

アウトバックは、「レガシィ ツーリングワゴン」をベースとしており、SUVの中ではスマートな姿だった。

しかし新型は、北米市場がメインとなったためか、迫力のあるフロントマスク、水平基調で台形のホイールアーチを強調したサイドビューなど、新型フォレスターに通じる部分が多い。



ツーリングワゴンの派生からオリジナルボディのSUVとなった新型アウトバック（写真：SUBARU）

乗用車としての安全性や快適性と、SUVのオフロード性能を高次元で両立したスバルは、北米で根強い人気を持つ。押し出しの強い顔と、踏ん張り感が増したサイドビューは、その評価に応え、現地のユーザーが好みそうな造形を与えたように映った。

今後スバルは、レヴォーグや「インプレッサ」のような背の低い車種と、フォレスターに代表されるSUVのデザインを、分けようとしているのではないかと感じる。

それだけに、後ろ姿はちょっと気になった。

左右のコンビネーションランプをつないで高い位置に置き、ボディ下部の厚みを強調するのは最近のSUVでおなじみだが、リアコンビランプの上下が柔らかいカーブで描かれており、力強さを強調したフロントやサイドと釣り合っていない印象を受けた。



たくましさを感じるフロントと比較してシンプルで柔和な印象のリア周り（筆者撮影）

低い位置にあるリアバンパーやマフラー周辺は、ヘキサゴンを思わせる造形だから、これに合わせてもう少しエッジを効かせてもよかったのではないだろうか。

ボディカラーは単色が11色、ブラックルーフの2トーンが4色で合計15種類と、このクラスのSUVとしてはかなり豊富。しかも、ハイブリッドに設定される「プレミアム」と「Xブレーク」、ターボエンジンに用意される「スポーツ」の3つのラインに合わせて、アクセントカラーを使い分けている。

ホイールは、プレミアムがシルバー、Xブレークがブラック、スポーツがカッパーと3タイプともに違うし、Xブレークはライトグリーンをグリルに入れ、スポーツは前後バンパーやサイドシルにカッパーを配している。



グリルにライトグリーンのアクセントカラーが入るXブレーク（写真：SUBARU）

アウトドアツールを思わせる色使いだが、実車を見ると派手すぎず、絶妙なコーディネートだった。スバルのエンジニアやデザイナーには、アウトドアを楽しむ人が多いそうで、自分たちの趣味の中でセンスが磨かれているのかもしれない。

受け継がれるスバルの美点

インテリアはレヴォーグなどと共通の縦長ディスプレイが据えられ、メーターがフルデジタルになったことが目立つが、エクステリア同様、面がシンプルになり、水平基調になったことにも気づく。



助手席前のパネルは彫刻的な加工を施すことで立体感のあるデザインとしている（筆者撮影）

それでいて、エアコンルーバーなどにはヘキサゴンを織り込んでいるので、SUVらしさも伝わってくる。色使いが落ち着いたためもあり、上質になった印象だ。

新型は価格も上昇し、エントリーグレードでも400万円を超えてしまったが、インテリアのクオリティを見れば「高い」という印象は薄れるはずだ。

フロントシートにも秘密がある。後席乗員とのコミュニケーションを考えて、シートバックを左右対称とせず、中央側がなで肩になっているのだ。とはいえ、座ってみたときの違和感はない。ファミリーユースを考えた作りだ。



試乗したグレードは「スポーツEX」のためカッパーのアクセントが入るコーディネート（筆者撮影）



頭上・足元ともにたっぷりしているリアの居住空間（筆者撮影）

歴代スバルの美点である視界の良さも、新型フォレスターは受け継いでいる。上下に薄い水平対向エンジンのおかげで、インパネの高さが抑えられているし、サイドウインドウ下端がほぼ水平なので、車両感覚がつかみやすい。

インテリアコーディネートは、エクステリアで紹介した3つのラインによって、色だけでなく素材も変えていて、それぞれのキャラクターが車内にいても理解できる。



1.8L BOXER 直噴ターボ “DIT”はトルクたっぷりで扱いやすかった（筆者撮影）

メカニズムでは、「クロストレック」に続いてストロングハイブリッドを導入したことがトピックだが、個人的には伝統のターボエンジンを残してくれたことが嬉しい。

ターボエンジン車は車両重量が100kgほど軽いこともあり、ドライビングの楽しさでは確実に上回る。でも、環境のことを考えると、新しいデザインと伝統のターボエンジンの組み合わせは、今しか味わえないかもしれない。



東洋経済オンライン「自動車最前線」は、自動車にまつわるホットなニュースをタイムリーに配信！ 記事一覧はこちら

数あるライバルの中でも独自のキャラクターの持ち主であり、スポーツ以外のグレードでもターボを選べればありがたい。

（森口 将之 ： モビリティジャーナリスト）