致死率は犬26％、猫64％…マダニが媒介するSFTSから家族とペットを守る対策。庭や公園で遊ぶ時の注意点も

マダニが媒介するSFTS（重症熱性血小板減少症候群）には、今のところ有効なワクチンが存在しない。そのため、感染リスクから身を守るためには、マダニに噛まれないように気をつけることが最も重要だ。



同時に、ペットの対策も忘れてはいけない。SFTSウイルスを保有するマダニに噛まれた犬や猫などのペットの体液や血液を介して、ヒトがSFTSに感染する可能性があるためだ。



害虫駆除の専門家で、マダニの生態や駆除方法に詳しい足立雅也さん（808シティ代表）に、ペットを含めたマダニの予防法、駆除法を解説してもらった。





出かける前に服装をチェック！

まずは、私たち人間がマダニに噛まれないための予防法についてお話ししましょう。

マダニが潜んでいそうな山や野原に出かける際には、服装選びが重要なポイントとなります。マダニに噛まれたくなければ、暑い夏であってもタンクトップや短パンは避けて、長袖、長ズボンで出かけるべきです。

またマダニは服のわずかな隙間からも入ってくるので、袖口をゴムや紐で絞ったり、ズボンの裾を靴下のなかに入れたりと、肌の露出をできるだけ減らす工夫も大切です。そして山や野原に入る前には、服の上からで構わないので全身に虫除けスプレー（忌避剤）を念入りに拭きかけておきましょう。

市販されている虫除けスプレーのなかでマダニ予防に効果的なのは、「ディート」、あるいは「イカリジン」という成分を含んだスプレーです。どちらも､マダニの嗅覚を麻痺させて、血を吸う対象がどこにいるのかを分からなくする効果があります。

ディートは生後6カ月未満の乳児には使用できないほか、ナイロン素材の服を傷める（白く変色させる）恐れがあるので、衣服の上からスプレーする場合や、幼い子供を同伴する場合は、どちらかというとイカリジンのほうが使いやすいと思います。

庭で遊ぶ時は殺虫剤を撒いてから

しかし、そんなふうにいくら気をつけていても、マダニを完全にシャットアウトするのは難しいのが現実です。

噛まれはしなくても、服やリュックにマダニがついているのに気づかず、そのまま家に持ち帰ってしまう可能性もないとはいえません。

家に帰ったらすぐにシャワーを浴びて服を着替え、それでも部屋にマダニを持ち帰ったかも？と不安を感じた時は、念のため部屋や荷物にマダニ用の殺虫剤を使っておきましょう。

また、子供やペットを庭で遊ばせることの多いご家庭は、スプレータイプのマダニ用殺虫剤を庭の芝生に吹きかけておくと、万一、庭にマダニがいたとしても噛まれにくくなります。

実は、マダニが潜んでいるのは野山だけではありません。かつてマダニに対する殺虫剤の実証実験に参加した時、なによりも驚いたのは、マダニが意外な場所に大量に潜んでいるという事実でした。たとえば、林道脇の落ち葉の中、住宅街の空き地や河川敷、公園などにもです。

ペットも発症する可能性も

ということは、散歩中の犬や、地域猫として放し飼いで飼われている猫もマダニに噛まれるリスクがあることを意味します。

SFTSウイルスは、人間だけでなく野生動物やペットにも感染し、発症します。

2017年には広島の動物園の2匹のチーターがSFTSに感染して死んでしまったという事例が報告されているし、ペットの感染例もこれまでに多く報告されています。気になる犬猫のSFTS感染による日本における致死率は人間よりも高く、猫の場合は64.7％前後、犬の場合は26％という報告があるようです。

さらにやっかいなことにSFTSウイルスは、感染した動物の体液（血液、唾液、便、尿）にも含まれます。つまり、マダニに噛まれてSFTSを発症した猫や犬が、飼い主の口をペロペロなめただけで飼い主がSFTSに感染してしまう可能性があるのです。

冷たいように思われるかもしれませんが。私はどんなに可愛い犬や猫であっても、よその人の飼っているペットにはなるべく触れないようにしています。可愛い子犬に顔をペロリとなめられて亡くなったなんてことになったら、あまりに悲しすぎますからね。

ペットには駆除剤を投与

では、ペットたちをマダニから守るために飼い主は何をすればいいのでしょう。

これは意外と簡単です。動物病院で処方される「ノミ･マダニの駆除薬」を定期的に投与してあげればいいのです。

駆除薬には、おやつのように食べさせるタイプの経口薬と、首元や背中に薬を垂らすタイプのスポット剤の二種類があります。用法用量をきちんと守っていれば、ペットの健康にも害はありません。

駆除薬を投与していないペットの場合、マダニは毛に被われた部分を避けて、口や肛門のまわりなど柔らかい部分を狙って噛んできます。もし血を吸ったマダニがペットにへばりついているのを発見した場合は、人間の時と同様に、無理に引っ張って剥がそうとはせずに、獣医師に診せて取ってもらいましょう。

動物病院に行くのは面倒だし、お金もかかるからと、ペットのマダニ予防にあまり関心を示さない飼い主さんもなかにはいます。でも、マダニからペットを守るということは、家族の一員である犬や猫の寿命を延ばすことに繋がるだけでなく、最終的には飼い主自身の感染予防にもつながります、それを思えば、賢い投資といえるのではないでしょうか。

以上、マダニが媒介する感染症SFTSについてお話ししてきましたが、いかがでしたか？

感染症の予防に最も必要なのは「知識」だと私は思っています。身体に見たことがないほくろのようなものがあったら、それはマダニの可能性が高い、犬や猫もSFTSに感染し、体液に触れると人間も感染することがある、といったことを事前に知っておくだけで感染や重症化のリスクは減らせるはずです。この記事を記憶の片隅に留めておいていただければ幸いです。

足立雅也（あだち・まさや）

害虫駆除や鳥獣対策を手掛ける「808シティ」代表取締役社長。

構成＝中村宏覚