◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１０日 ▽２回戦 西日本短大付２―１聖隷クリストファー（１５日・甲子園）

１６強が出そろった。西日本短大付（福岡）が聖隷クリストファー（静岡）に競り勝ち、昨夏から３季連続１６強入り。作家・村上春樹さん（７６）の著作を愛する４番の佐藤仁一塁手（３年）が同点の８回無死一塁、プロ注目の２年生左腕・高部陸から決勝の左越え二塁打を放った。

「絶対自分が決めてやる」。そう心に決めていた。１―１の同点で迎えた８回無死一塁。内角高めに甘く入った直球を、西日本短大付・佐藤は逃さなかった。力強く振り抜いた打球はグングン伸びた。左翼手の頭上を越え、フェンス直前でようやく落ちた。「狙っていた球が来て、うまい具合に芯に当たってくれた」。勝ち越しの適時二塁打。三塁を陥れようとしてアウトになったが、大歓声を一身に浴び、小さくうなずいた。

ユニホームを脱ぐと「文学少年」だ。「野球だけに視野が真っすぐなってしまったらダメだと思うので」と自らを分析する４番打者は、小説家・村上春樹さんの著書を愛読する“ハルキスト”だ。今大会、宿舎には「猫を棄てる 父親について語るとき」という本を持参したが「１日くらいで読み終わってしまいました」と驚きの集中力を発揮した。読書で培ったパワーで、この日のＶ打につなげた。

仲間を思う気持ちを、形にした。先発の原綾汰は４―３で勝った弘前学院聖愛との１回戦では７回から２番手として登板し、相手打線を０点に抑えた。だが延長１０回、１点を勝ち越して、なお１死満塁の絶好機。自身が遊直に倒れた上、飛び出した二塁走者が戻りきれず痛恨の併殺。左腕を援護できず、大きな悔いだけが心に残った。この日も８回途中１失点と好投していた背番号１１に「どうにかして原を助けないと」と燃えていた。８回、左腕が１点を献上した直後の攻撃で価値ある一打を放った。

３季連続、聖地で２勝。「自分たちが挑戦者なので、下から食らいつくくらいの気持ちで」と東洋大姫路との次戦を見据えた背番号３。培った集中力で、目の前の１球を仕留める。（北村 優衣）

◆佐藤 仁（さとう・じん）２００８年１月８日、福岡県生まれ。１７歳。小４から企救丘（きくがおか）ジュニアドリームスで野球を始める。北九州子どもの村中では八幡東ボーイズに所属。西日本短大付では２年夏からベンチ入り。高校通算１８本塁打。１８０センチ、９１キロ。右投右打。