¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð
¡¡K-1¤Ç3³¬µéÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë³ÊÆ®²È¤ÎÉðÂº¤¬É×ÉØ¤Ç½é¶¦±é¤¹¤ë¡£ÇÐÍ¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÊ¡¦Àî¸ý°ª¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¹¬¤»¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àî¸ý¤Ï¡Öº£Æü¤Ï2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë½é¤ª»Å»ö¡×¤Èµ¤·¤ÆÉ×¡¦ÉðÂº¤È¤Î¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È²èÁü¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÎÈÖÁÈ¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Î¼ýÏ¿¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¿¹ðÃÎ¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡ÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î²èÁü¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö2¿Í¤ÎÉ½¾ð¸«¤Æ¤ë¤È¹¬¤»¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö2¿Í¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¤è¤Í¡¡Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤É×ÉØ¤À¤Ê¡×¡Ö¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¤ªÆó¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö¶¦±éÍè¤¿¥¡¥¡¥¡¥¡¥¡¥¡¥¡¥¡¥¡¡ª¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉðÂº¤Ï2018Ç¯¤ËK-1»Ë¾å½é¤Î3³¬µéÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖTHE MATCH 2022¡×¤ÇÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¡¢È½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Àî¸ý¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¹¬¤»¡ª¥Ü¥ó¥Ó¡¼¥¬¡¼¥ë¡×¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë