¡Öº£¾è¤ë¤Ï¤º¤ÎÅÅ¼Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¥Û¡¼¥à¤Ç½÷À­¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¶å»à¤Ë°ìÀ¸¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÃËÀ­¤Ëµß¤ï¤ì¤ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤¢¤ï¤ä¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÌ¿½¦¤¤¤ò¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿½÷À­¡ÊÅìµþÅÔ¡¿70ºÐ°Ê¾å¡Ë¤Ï¡¢Ìó20Ç¯Á°¤Ë±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¤Æ¡¢¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤ëÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£

Åö»þ½÷À­¤Ï½Ð¶ÐÃæ¤Ç¡¢ÆüÊëÎ¤±Ø¤Î¾ïÈØÀþ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¤¤¤¿¡£¾¾¸Í¤Ø¸þ¤«¤¦Í½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÅÅÏÃÏ¢Íí¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤»Ý¤ò²ñ¼Ò¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤ÆÏ¢Íí¤¬ºÑ¤ó¤Àº¢¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦ÅÅ¼Ö¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢

¡ÖÅÅ¼Ö¤Î¥É¥¢¤¬³«¤¯¤È¡¢¼ÖÆâ¤Ï¤½¤ìÄøº®¤ó¤Ç¤ª¤é¤ººÂ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡×

¤È¼ÖÆâ¤ÎÍÍ»Ò¤Þ¤Çµ­²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤ÈÂ­¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿½÷À­¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔ°Õ¤Ë±¦ÏÓ¤ò¶¯¤¯°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§Ì«¿¿ÃÒ¿Í¡Ë

Ì¤¤À¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢¤¢¤ÎÊý¤¬»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×

ÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤Ë¶Ã¤­¡¢¡Ö²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¡×¤È»×¤ï¤ºÁê¼ê¤òâË¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï30Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤¬¤ª¤ê¡¢

¡Ö¤¢¤Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×

¤È°Õ³°¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È½÷À­¤Ï¶Ã¤­¤Î¸÷·Ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

¡Ö¿¶¤êÊÖ¤êÁ°¤ò¸þ¤¯¤È¡¢º£¾è¤ë¤Ï¤º¤ÎÅÅ¼Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥Û¡¼¥à¤ÎÀè¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤ËÅÅ¼Ö¤¬Æþ¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×

¤â¤·ÃËÀ­¤ÎÀÅ»ß¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀþÏ©¤Ø¤ÈÅ¾Íî¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£³Î¤«¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÅÅ¼Ö¤Ï¸¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡Ä¡£

¤½¤Î¸å½÷À­¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤¿¤á¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾®À¼¤Ç¼Õ¤ê¡¢¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¥É¥¢¤«¤é¾è¼Ö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£

°ìÏ¢¤ÎÂÎ¸³¤Ï¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢½÷À­¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Öº£¤Ç¤âÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¤­¤Ï¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î»þ¡¢¤¢¤ÎÊý¤¬»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÅÅ¼Ö¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×