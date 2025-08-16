◆女子プロゴルフツアー ＮＥＣ軽井沢７２ 第１日（１５日、長野・軽井沢７２Ｇ北Ｃ＝６６２５ヤード、パー７２）

ツアー３勝のささきしょうこ（２９）＝日本触媒＝が７バーディー、１ボギーの６アンダー６６をマークし、今季初の首位に立った。苦戦が続くシーズンだが、オフに飼い始めたフクロモモンガを今大会に連れてきた。癒やしを得て、２０１８年の樋口久子三菱電機レディス以来となる７年ぶり優勝へ好スタートを切った。内田ことこ（２２）＝加賀電子＝、ペ・ソンウ（３１）＝韓国＝の３人がトップに並んだ。

今季ベストに並ぶ６６をマークし、ささきがリーダーボードを駆け上がった。「ショットが近くについた。１〜２メートルのバーディーパットが多かったことがスコアを伸ばせた要因。調子自体は悪くない」。７番で１１５ヤードの第２打を９アイアンでピン奥１メートル半につけると、８番パー３は７アイアンで３０センチにからめた。９番パー５は９６ヤードの第３打をウェッジで右横１メートル半へ運び、３連続バーディーで波に乗った。

今季開幕前に飼い始めたフクロモモンガの「むむ」「なな」「もも」の３匹とともに軽井沢入りした。なかなかツアーに連れて行くことはできないが、今週は知人の家を借りているため帯同がかなった。「癒やされる。遠征中も飼いやすいし、夜行性なので、私たちが仕事のときに寝ていて、帰ったら遊んでくれる」と笑顔。「手が傷だらけ」と口にする顔は愛情にあふれていた。

北海道ｍｅｉｊｉカップから１１日に兵庫・加古川市の自宅に戻ったささきは、フクロモモンガのために、今大会への移動で車中泊を選択した。同日午後７時半に自宅を出て、滋賀の多賀サービスエリアで休憩。トヨタ「アルファード」の車内をフルフラットにして爆睡した。「全然快適だった」。翌朝午前９時半に再びハンドルを握り、午後２時半に軽井沢に到着した。

前週は２位で最終日を迎えながら、７６をたたき２３位に終わった。「気持ちが入りすぎていた。ものすごく悔しかったけど、いいショットは打てていた。切り替えればいいゴルフになるはず」。今季２０試合で予選落ちが１３回で、５０位までが来季シード権を得る年間ポイントレースは５６位に低迷している。「シードも意識するけど、優勝も諦めてはいない」。愛するフクロモモンガがもたらす癒やしが、７年ぶりの復活優勝を後押しする。（高木 恵）

◆ささき しょうこ（佐々木 笙子）１９９６年６月８日、兵庫・加古川市生まれ。２９歳。９歳でゴルフを始め、２０１１年に日本ジュニア１２〜１４歳の部優勝。クラーク記念国際高卒。１５年にプロテスト合格。本名の「笙子」が周囲に読めないと言われ、プロ登録時に全て平仮名表記にした。１６年の大東建託・いい部屋ネットレディスでツアー初優勝。１８年はスタンレーレディス、樋口久子三菱電機レディスで２勝。趣味は寝ることと読書。１７０センチ、６５キロ。

◆フクロモモンガ 有袋目フクロモモンガ科でコアラやカンガルーの仲間。げっ歯目リス科のモモンガとは別分類。東南アジアなどに多く生息。体長は１３〜１５センチ、体重は１００〜１４０グラム。グレーに黒のしま模様が主流。人懐っこい性格で、ポケットや袋に入ると安心して喜ぶ。夜行性のため、温度は２５度前後を好む。下の歯２本が切歯として大きく前に突き出し、雑食で昆虫や果物などを食べる。両脇にある飛膜を使って滑空でき、１０〜５０メートルを飛ぶことが可能。ペットショップでは１万５０００円〜３万円程度で販売される。