

（写真：AP／アフロ）

"投資の神様”ウォーレン・バフェットのCEO退任を2025年末に控えるバークシャー・ハザウェイの第2四半期決算（2025年4月〜6月期）が発表された。

昨年、バークシャーはアップルなどの株式保有を大幅に減らし、現金及び現金同等物（短期国債等）の比率を運用資産の約5割にまで引き上げた。

はたして、バフェットは株式投資に対して慎重姿勢に転じたのか？ 株式市場が高値圏で推移する中、注目度が高まった。

その後、今年4月にトランプ関税ショックが株式市場を襲い、世界の主要株式指数は一時急落。指数は持ち直したものの、バークシャーがこの期間にどのような投資行動を取ったのか、今回の決算発表によって明らかになった。

本稿では、バークシャーの業績と併せ、積み上げた投資待機資金を何に振り向けたのかを見ていく。

CEO退任を前に失敗案件を処理

今回のバークシャーの決算のポイントはいくつかある。まず全体の利益は営業利益で4％、純利益で59％の減益となった。バークシャーは、投資会社であると同時に、保険や鉄道、エネルギーなど様々な事業部門をもつコングロマリットでもある。

営業利益の減少は、主力事業部門の一つである保険事業が低迷したことが大きい。一方、純利益の大幅減益は、投資部門における食品大手クラフト・ハインツ株の減損処理が大きく響いた。

クラフト・ハインツは、2015年にバークシャーが主導した老舗食品会社同士の合併で誕生した会社である。チーズやケチャップなどで多くの有名ブランドを抱え、株価も割安なバフェット好みの銘柄のはずだったが、その株価は低迷を続けてきた（下チャート）。バフェットにとっては数少ない失敗案件とされる事案である。





もっとも、グラフからも伺えるとおり、クラフト・ハインツの株価低迷は今に始まったものではない。今回の大幅減損処理は、これまで時価ベースでの評価損を反映させてこなかったことに対して、株価の大幅回復は今後も難しいと判断して、いわば見切りをつけたものと考えられる。

評価を時価に近づけることで、株式の売却や事業再編がやりやすくなる。新経営体制への移行に先立ち、負の遺産を整理しておくという意味合いのものであろう。

ブーム化する株式市場には慎重姿勢を維持

次に注目された現金・現金同等物の保有状況であるが、6月末時点で3440億ドル（およそ50兆円強）と依然として高水準で、全資産の29.6%、運用資産に占める比率でいえば52.7%にまで達している。昨年来、大きな投資を控え、自社株買いも見送っている結果だ。

巨額のキャッシュを貯め込んでいる理由として考えられるのは、第1に、株式市場全体が割高になり、腰を据えて長期的に投資をする対象がなかなか見つからないということであろう。

バフェットの投資スタイルは、短期的なブームに流されず、長期的な企業価値に着目して投資するというものだ。現在の株式市場のけん引役はAIを始めとするハイテクセクターであるが、とにかく株価は軒並み割高だ。

たとえばAIブームの主役であるエヌビディアの予想株価収益率（PER）が41倍なのはまだいいとして、株価急騰を続けるデータ分析会社のパランティアは294倍にもなる。どちらも利益が急成長しているので全く実態が伴っていないわけではないが、将来の利益成長の多くを先食いしている懸念も強い。さらにいえば、業績が低迷気味のEV大手テスラですら、予想PERは185倍となっている。

こうした状況は、1990年代後半のITバブル期に非常によく似ている。このときもバフェット率いるバークシャーは高騰を続けるハイテク株には一切手を付けなかった。そのため、バークシャーの株価は高騰を続けるナスダック総合指数やS&P500に大きくアンダーパフォームして、「バフェットも時代遅れになった」などといわれたものである。

今回もまた、株式投資に慎重で現金・現金同等物を貯め込んでいること、株式ポートフォリオの中身もAIがらみやハイテク銘柄が少ないことなどから、バークシャーの株価はアンダーパフォームが顕著である（下チャート）。





ITバブル崩壊時はダメージが少なかったが…

ITバブルの時は、その後に起きたITバブル崩壊でバークシャーは大きな痛手を負うことなく切り抜けることになり、バフェットの先見の明が再評価される結果となったのだが、今回ははたしてどうだろうか。

なお、ここはよく誤解されるところだが、現金・現金同等物を貯め込んでいるからといって、バフェットが株式相場の下落を見込んでいるとは限らない。彼は短期的な相場動向に賭けるタイプではないのだ。単純に「株価が下がる」と予想して株式投資に慎重になっているということではないだろう。

ただ割高になりすぎた株は、長期的に見たときに必ず期待リターンが下がる。どんなに優良な企業でも、長期投資で十分なリターンをあげるには、それなりに合理的な価格で投資をしなければならない。そういう意味でバフェットの眼鏡にかなう銘柄が、なかなか見つからないのだと考えられる。

それに加えて、現金・現金同等物の大半を占める短期国債は現在4％強の利回りが得られる。短期国債に投資すること自体は誰でもできることなので、いつまでもそれを続けることは避けるべきだが、今すぐ無理に投資しなくてもよいと考える背景の一つにはなっているのだろう。

バークシャーが多額の現金・現金同等物を積み上げている理由として考えられる第2は、年末に予定されるCEO交代を睨んだ動きということであろう。

バフェットの後任に指名されたのはグレッグ・アベルである。アベルはカナダ生まれ、会計士出身の実務家で、現在エネルギー部門子会社のCEOとバークシャー本社の副会長を務めている。

バトンタッチでバークシャーはどう変わる？

バフェットは、複合企業バークシャーの経営者として長年君臨してきたが、本質的には投資家である。各部門や投資した会社の経営はそれぞれの経営者に任せ、資金配分やリスク管理に注力する。

対してアベルは、投資家ではなく、実務的な経営者タイプだ。すでにバークシャーは事業部門の比重が概ね半分程度に達しており、年々コングロマリットとしての色彩を強めている。事業部門のうち非保険事業を統括するアベルへのバトンタッチは、バークシャーのそうした方向性を一層強めるものといえるだろう。

バフェットからアベルへのCEO交代、割高な株式市場への慎重姿勢などから見て、バークシャーが豊富に抱える現金・現金同等物の次なる主要な振り向け先は、事業部門の強化を図る企業買収となるのではないか。

市場では、その候補の一つとして、大手鉄道会社CSXが取りざたされている。もしこれが実現すれば、今月30日に95歳となるバフェットにとって最後のビッグ・ディールとなる。

いずれにしてもバークシャーは、投資の神様が率いる伝説的な投資会社から、優良だが普通の複合企業に移行していく過程にある。実務家のアベルがCEOになることはその象徴だ。

バフェットは会長職にはとどまるので、有名な“株主への手紙”は何らかの形で存続するかもしれないが、いずれそれも公表されなくなれば、バークシャーの決算が投資家の耳目を集める一大イベントとなることも過去の話となっていくはずである。何ともさみしい限りではあるが、時代の移り変わりとはそういうものであろう。

（田渕 直也 ： ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング代表取締役）