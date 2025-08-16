◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１０日 ▽２回戦 西日本短大付２―１聖隷クリストファー（１５日・甲子園）

創部４１年目で初出場の聖隷クリストファー（静岡）は西日本短大付（福岡）に１―２で敗れ、静岡県勢としては２０１８年の常葉大菊川以来となる３回戦進出には届かなかった。２年生エースの左腕・高部陸が８回１１６球を投げ、２失点９奪三振の力投を見せたが初出場２勝目を逃した。８回２死二塁から武智遥士捕手（３年）が一時同点打を放つなど粘りを見せたが、直後に勝ち越しを許して力尽きた。

高部は打球の行方を目で追った。同点の８回無死一塁。４番・佐藤仁一塁手（３年）を２球で追い込み、空振り三振を狙って投じた外角高めの１４２キロを捉えられ、左越えの勝ち越し二塁打を浴びた。下は向かなかった。後続を絶ち、ベンチ前で最後の攻撃へ向かう仲間を、大きな声で迎えた。初出場２勝目の望みは絶たれたが悔いはなかった。「自分の中で思い切って投げた球でした。自分の力がなかった」。笑顔を貫き続けた２年生エースに、試合終了後、涙があふれ出た。

仲間がようやくつないだ勝利の糸口をつかみきれなかった。１点ビハインドの８回２死二塁のチャンスから、女房役の武智が三遊間を破る一時同点の適時打。苦しみながら追いついてくれた直後に勝ち越しを許してしまった。「自分を助けたいという気持ちで打ってくれたと思うので、何とか踏ん張りたかった」。先輩の一打に報いることができず、唇をかんだ。

西日本短大付の強力打線に長打３本を含み毎回１１安打を浴びながらも粘投した。序盤は好感触のカットボールを主体に。後半からは武器である最速１４７キロの直球勝負に切り替えた。２０年はコロナ禍で甲子園大会は中止（県独自大会優勝）。２１年秋の東海大会で準優勝したが翌年センバツでは東海地区２枠から選外に。悲運を乗り越えチームは甲子園に初出場した。初勝利をもたらした初戦の明秀学園日立戦（９日）で１失点完投し、注目を浴びた。大舞台での２試合連続完投に「自分の力は出し切れました。（相手打線は）振りが強かった。自分の直球なら抑えられると思っていましたが、想像以上でした」と汗を拭った。上村敏正監督（６８）は「あれだけ打たれても、あそこまでよく抑えた」とねぎらった。

捕手の武智とは大阪入り後の宿舎で同部屋となり、配球や相手の傾向を語り合って作戦を練ってきた。サイド右腕の上田一心（３年）とは３月以降、ともに自主練習を行い切磋琢磨（せっさたくま）してきた。「３年生と一緒にプレーできる夏が終わった」と肩を落とす左腕に、武智は「新チームで仲間を引っ張る立場になってほしい」と思いを託した。

「もう一度、この舞台に帰ってくる」と未来への誓いを立て、高部は聖地の土を持ち帰らなかった。１７４センチ、６８キロの体格はまだ伸び盛り。スタミナ面や、内角に投げ切る制球力など、課題を見つけ、手応えをつかんだ大舞台。来年戻ってくる時は、成長した姿でマウンドに立つつもりだ。

（伊藤 明日香）

〇…上村監督は試合の流れを変え切れなかったことを悔やんだ。初回無死二塁、２回２死一、三塁の好機で先制点を奪えなかった。１点ビハインドの７回から代打・代走を投入したが、形勢を逆転できず。８安打を記録するも、焦りから低めの球に手を出す場面を修正できず「集中力を出してやることができなかった私の采配ミス」と反省した。初戦で昭和・平成・令和の３元号勝利を挙げた名将は「まだ目標が甲子園出場だったと思う。全国で戦える本物のチームになっていかないといけない」と次の目標を掲げていた。

〇…２年生リーダーを務める江成大和左翼手は敗戦にも前を向いた。初戦の明秀学園日立戦は１安打２打点、この日は２安打を放ったが勝利につながらなかった。「終わったんだなというか。どう気持ちを言葉にしたらいいのか、正直分からない。一本出せる精神力だったり、強くしていきたい」と力を込めた。同じく２年生でリードオフマンとして初回先頭で左越え二塁打を放った大島歩真二塁手も「もっとレベルアップしないといけない」と涙をこぼしながら言葉を絞り出した。

〇…聖隷の吹奏楽部が熱戦の背中を押した。９日の初戦はコンクールと重なり応援に駆けつけることができず、２回戦が甲子園での初めての演奏となった。ユーフォニアム（金管楽器）を担当する村岡瑞葉部長（３年）は劣勢の展開でも、部が大切にしてきた、音が心の現れであるという意味の「音即心（おんそくしん）」という言葉を胸に刻み、「勝ってほしい」と最後まで音を響かせた。