Instagramアカウント「ぼくサムだよ」に、パパさんが毛布の中に隠していたぬいぐるみでイタズラを仕掛けた結果、見事なリアクションを見せてくれたサムくんの姿をおさめたリールが投稿されました。

84万再生を突破したこのリールには、「可愛すぎる！何度見ちゃう♡」といった声があがりました。

【動画：毛布の中にぬいぐるみを隠したパパ→猫に『イタズラ』を仕掛けた結果…】

お兄ちゃんになったサムくん♡

おかっぱのような前髪模様が可愛らしい「サム」くんは、エキゾチックショートヘアとロシアンブルーのミックス猫ちゃん。甘えん坊でビビリだというサムくんには、昨年、弟くんができたのだそう。

まだ小さな弟くんと一緒に遊ぶことはできませんが、ハイハイで迫ってくる弟くんから逃げつつも、お昼寝を見守ったり、少し距離を置いて一緒に寝たりと、お兄ちゃんらしく優しくそばで見守ってくれているといいます。

「ハナちゃん」でイタズラを仕掛けることに

そんなお兄ちゃんなサムくんは、柴犬のぬいぐるみ「ハナ」ちゃんがお気に入り。とくにハナちゃんとのプロレスが楽しくてたまらないようで、毎日のように戦いを繰り広げているそうです。

そこである日、パパさんはハナちゃんを使ったイタズラを仕掛けてみることに。毛布をかぶって横になり、その中にハナちゃんをこっそり隠すと、近づいてきたサムくん目がけて、毛布の中から勢いよくハナちゃんを出してみたのだそう。

可愛すぎるリアクション♡

突然目の前に現れたハナちゃんに、サムくんはびっくり。驚きのあまり立ち上がると、前足を大きく広げて漫画のようなポーズをとったのだとか。

そのリアクションに、近くで撮影していたママさんもびっくりしてしまったといいます。

数秒後、目の前にいるのがハナちゃんだと気が付いたのか、サムくんは立ち上がったままハナちゃんに近づくと、両手でペシっと叩き落としていたそう。よほど驚いたのか、その後パパさんの顔をじっと見つめていたサムくんの後ろ姿が可愛らしくて、思わず笑ってしまいます。

パパさんが仕掛けたイタズラに、見事なリアクションで応えてくれたサムくん。その素晴らしい驚きっぷりをおさめたこの動画には2.5万いいねがつき、視聴者からは「よくテレビの動物番組とかで観るタイプの映像が、自宅で生で楽しめるのうらやましいですw」「かわいすぎますーーー♡♡♡」「ナイスリアクションで笑っちゃいましたw可愛い～♡♡」「満点です～www」といった絶賛のコメントが国内外から多数寄せられました。

Instagramアカウント「ぼくサムだよ」では、元気いっぱいのサムくんが、弟くんの前では優しいお兄ちゃんをしているほっこり優しい日常の様子を、動画や写真で楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ぼくサムだよ」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。