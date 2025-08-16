Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は１６日、ホームで秋田と対戦する。１１日に解任された岩政大樹前監督（４３）の後を受けた柴田慎吾監督（４０）が、初めて指揮を執る一戦。就任から練習指導できたのは４日だけだが、可能な限りイズムは注入してきた。クラブ史上４人目となる新監督の初陣白星へ、選手を信じ、全力でタクトを振る。出場停止２試合からの復帰戦となるＤＦ大崎玲央（３４）は、チームが変革する姿をピッチで見せて、勝ち点「３」奪取を誓った。

出場停止中の７日に誕生日を迎えた大崎が臨む、３４歳初戦。５月３１日の仙台戦（１△１）以来８戦ぶりの先発が濃厚な秋田戦は、柴田監督が就任６日目で迎える初試合になる。「勝ち点３プラス、自分たちは変わっていこうとしてるんだという姿は、見せないといけない」。激動を沈静化させるためにも、最高の戦いを演じにいく。

１８年６月から２３年までのＪ１神戸時代、シーズン途中の監督交代を５度経験した。「全員で良くしていこうとならないと、チームは生き物だから崩れてしまう。みんなが一つになってお互いと向き合っていければ、もっともっと力を発揮できる。意識してやっていきたい」と一体感を築きにいく。

離れていた２試合中、自身がピッチに立った時の姿はイメージしてきた。「厳しい時間帯をしのぐ上で必要なコミュニケーションはもっとある。誰かに任せるとかじゃなく、プレーと存在感で示しながら、要求していければ」。流れを読み、叱咤（しった）しながら、大崎が札幌を勢いづける。