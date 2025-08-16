斎藤雅樹が埼玉・市川口（現川口市立）から８２年のドラフト１位で入団した時の番号が「４１」。２年目の８４年に４勝。翌８５年には４１試合に登板し４完封を含めてチームトップの１２勝（８敗７Ｓ）を飾る。同年、規定投球回に達したのは３人で、西本聖が１０勝８敗２Ｓ、江川卓が１１勝７敗という成績だったことを見ても堂々たる数字。翌８６年も７勝と、立派な実績を挙げているにもかかわらず、８７年に０勝に終わってしまったことで「ノミの心臓」などとありがたくない評価を受けてしまう。

しかし８９年に日本記録の１１試合連続完投勝利を達成し２０勝。最多勝利、最優秀防御率、沢村賞を獲得。「４１」が大ブレークし、翌９０年からは「１１」に昇格、平成のエースとしての道のりを歩むことになった。通算１８０勝でその内訳は「４１」で４９勝、「１１」で１３１勝だ。

木佐貫洋も０７年に１２勝を飾っている。０２年のドラフト自由獲得枠で亜大から入団し背番号は「２１」。０３年に１０勝（７敗）の好成績で新人王となった。ただ３、４年目と未勝利に終わり、背番号を「４１」に変更。その年に自身のキャリアハイとなる１２勝をマークした。