Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は１６日、ホームで秋田と対戦する。１１日に解任された岩政大樹前監督（４３）の後を受けた柴田慎吾監督（４０）が、初めて指揮を執る一戦。就任から練習指導できたのは４日だけだが、可能な限りイズムは注入してきた。クラブ史上４人目となる新監督の初陣白星へ、選手を信じ、全力でタクトを振る。

非公開で行われた１５日の宮の沢での練習で、柴田新監督は秋田戦に向けた調整を終えた。１１日に就任が発表され、指導したのは４日間。「全てが最初からうまくいくとか、全部を落とし込むことはこの期間では無理なので」と口にこそしたが「できる限りのベストは尽くした。あとは選手とスタッフとサポーターの皆さんと一緒に戦うだけ」と気持ちを強くし、初陣へ臨む。

短期間の中も課題の修正は図ってきた。「戦術があるので」と明言こそ避けたが「改善しなきゃいけないポイントは改善した」と強調した。４日間の練習で押し出していたのは、前にボールを運ぶ意識とクロスへの守備対応。１２日の就任会見でも指摘していた部分を、重点的に取り入れてきた。「最初からああしろこうしろでは選手も混乱する。目指すべきところは共有できた。勝つ確率が少しでも増えるよう、いい準備はできたかなと思ってます」。できるだけの態勢は整えた。

この日の練習後の円陣では「走る、戦う、規律を守るっていうところを前面に打ち出して、応援してくれるサポーターに勝ち点３を届けようと話した」とクラブの根本理念を改めて徹底。「あとは最後までゴールを目指す、ボールを奪いにいく、ゴールを守るという本質的なところ。やってきたことをピッチ上で表現してほしい」と選手を送り出す。

札幌史上１７人の監督が指揮を執ったが、初戦で勝利を挙げたのは３人のみ。途中交代での達成者はいない。残り１３戦で１１位からのＪ１昇格という、難題挑戦への第一歩。「信念を持って自分たちのフットボールをやりたい」。攻撃姿勢を発揮し、柴田監督が偉業を成し遂げにいく。

