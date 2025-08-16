サンダルも超映える♡＜40・50代＞ のシャレ見えは【ニュアンスフットネイル】で決まり！

足元のネイルでこなれ感を出すなら、繊細な色づかいや透け感を楽しめるニュアンスデザインがぴったり。ワンカラーよりも表情豊かで、装飾がなくても奥行きが出るのが魅力です。今回は、つま先が見えるたびに気分が上がる、大人世代に似合うニュアンスフットネイルを紹介します。

柄のニュアンスで惹きつけるパープル × ゴールド

パープルのマグネットネイルと、イエローゴールドのニュアンスアートを指ごとに使い分けたフットネイルです。全体には落ち着いた色味がベースになっていますが、よく見るとべっ甲風の柄がうっすらと浮かぶ指も。大人の肌にも自然になじむ、統一感のある仕上がりです。

カシスカラーとニュアンスアートでほんのりモードに

カシスカラーのマグネットネイルと、イエローゴールドのニュアンスアートを指ごとに使い分けたフットネイル。カシスは落ち着いた輝きで存在感があり、ゴールドには揺らぎのあるアートが施されています。質感の違いが自然と引き立ち、足元に深みと軽やかさを同時に添えてくれるデザインです。

シアーオレンジに輝きを添えるラメとミラーのコンビネイル

シアー感のあるオレンジをベースに、指によってラメを重ねてきらめきを加えたデザインです。ラメをのせていない指には、爪先にゴールドのミラーネイルを細く入れてアクセントに。透けるようなオレンジの中に異なる質感が混ざり合い、立体感を与えてくれます。ナチュラルさと華やかさを両立させたいときにぴったりです。

落ち着きの中に輝きを添えるバーガンディ × べっ甲風ネイル

深みのあるバーガンディカラーと、透け感のあるベージュピンクのニュアンスアートを組み合わせたネイルです。指によっては、爪先にゴールドのミラーを細くのせていて、足元にさりげない輝きを添えています。落ち着いた中にもツヤや奥行きが感じられる、華やかかつ上品なデザインが光ります。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nailist.miho_様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里