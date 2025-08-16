¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¡2ÀïÏ¢Â³°ÂÂÇ¤â2»°¿¶¡¡Æ±ÅÀ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤à¤â¡Ä
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥«¥Ö¥¹2¡½3¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡¥·¥«¥´¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¥·¥«¥´¤Ç¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£2»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨¤Ï¡¦249¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤¬9²ó¤Ë¥¹¥¦¥£¥ó¥¹¥¡¼¤Îº¸Ãæ´Ö¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤ÏÏ¢ÇÔ¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¦4²ó¤Î2ÂÇÀÊÌÜ¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Çº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á½ÐÎÝ¡£2»à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬4ÈÖ¡¦¥¯¥ë¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡6²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤ÏÍ·¥´¥í¡¢8²ó¤Î4ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£