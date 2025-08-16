佐久間大介、HANA・CHIKAの歌唱力に興奮「圧倒的にラスボス感すごい」 HANAの魅力を深掘り
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう16日に放送される。
【番組カット】かまきりダンス再来？佐久間大介らと踊るHANA
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回はガールズグループ・HANAを深掘りする。
HANAは、今年4月にデビューを果たした7人組ガールズグループ。メンバーはオーディション番組『No No Girls』によって選ばれ、デビュー前から注目されていた。プロデューサーはアーティスト・ちゃんみなが務め、HANAは歌・ダンスなどのパフォーマンス力の高さが評価されている。
HANAの魅力を教える“おしつじさん”の1人目は、オーディション番組の最終審査でMCを務め、HANAのダンスや歌を完コピするほどの大ファンだというお笑いトリオ・森三中の大島美幸。2人目は、親子でHANAにドハマりし、HANAのテレビ収録にも行くほど熱心なファンであるバドミントン元日本代表の潮田玲子を迎える。
HANAの魅力を「自分に向けられたNoと戦い、夢をかなえたガールズグループ」「デビュー前なのに全員が世界に通じる実力の暴力！」「スタジオにHANAメンバー登場！それぞれの実力がスゴすぎる！」という3つの推しポイントで解説していく。
世界中から7000通以上の応募があった『No No Girls』は、年齢・身長・体重は一切問わず、完全実力主義で勝ち上がっていった。“おしつじさん”の大島は「周りにNoと言われたり、自信がなくて自分に中指を立てちゃった子たちが、ちゃんみなさんの指導のもと約1年かけてオーディションを戦っていくんです」と、オーディション中に繰り広げられるドラマも見どころだと解説する。
日村は「熱くなる感情すごいわかるわ」といい、佐久間も「正直いまのだけで僕けっこうすごい、僕うるってくる感じあります」と、オーディションでのひとコマに感動する場面も。また、デビュー前のパフォーマンスに対して、日村は「もうすでに大ベテランのスゴいパフォーマンスを見てるって感じ。信じられない、これがまだオーディション中だって」と驚がくする。
番組後半には、HANAのCHIKA（チカ）、YURI（ユリ）、KOHARU（コハル）の3人がスタジオに登場する。CHIKAのすごすぎる歌の実力に、佐久間も「圧倒的にラスボス感すごいね、きた〜って」と感激する。
