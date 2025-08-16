『新婚さん』妻は“沖縄ミスコン界3冠” 居酒屋で偶然隣に…SNSでアカウント発見 親友きっかけに交際スタート
お笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55）の17日放送回には、沖縄ミスコン界3冠女王の妻と離島生まれ“ミーハーボーイ”の夫が登場する。
【全身ショット】腕を絡めスラリと決めた新婚さん…妻は沖縄ミスコン界3冠女王
全国3都市を周りながら5週にわたって視聴者に感謝を伝える「MC就任3周年！3都市サンキューツアー」。2週目の今回は、先週に引き続き沖縄県での出張収録を行う。
今回、登場する新婚さんの妻は、2017年に「泡盛の女王」、2019年に「ミス沖縄」、そして結婚後の2023年、29歳の時には琉球王国時代の歴史を伝えていく観光大使「首里城王妃」に輝いた沖縄ミスコン界の3冠女王。一方、夫は、鹿児島県の離島、徳之島出身で、芸能人を見る機会がほぼなかったもあり、パチンコ店の営業やテレビのロケがあれば見に行くような「家族全員ミーハー」の家庭だそう。
2人の出会いは5年前の冬。沖縄市在住の妻が、大学時代の友人が集まるからと、珍しく那覇市へ出かけたときのこと。女子5人、誰も彼氏がいなかったため、「声をかけられたら、いったんついて行こう」というノリに。夫は夫で、徳之島の友人が沖縄で結婚式を開いた流れで、せっかくだから国際通りでのもうと、たまたま訪れた居酒屋で隣同士になったという。
ところが夫は酔い潰れ、2人の間に会話はなし。しかし翌日、夫がインスタグラムを見てみると、「昨日見た子」のアカウントを発見。「泡盛の女王」かつ「ミス沖縄」で、フォロワーも桁違い。酔って記憶をなくしたことを後悔し、すぐにDMを送り、食事に誘う。それに対して妻は、今まで“ちゃんとしてる”友人ばかりで、夫のようなヒゲ男と縁がなかったことから興味をもち、2人で居酒屋へ行くことにした。
当日、夫が繰り出すのは、「会った一番すごい有名人は誰か」「給料はいくらか」など、「ミス沖縄」への質問ばかりで、妻は困惑。しかし、そこから3ヶ月に1度ほどのペースで、「時々会う友達関係」になっていった。
そこから、会うたびに花束をくれる夫のギャップに妻は惹かれだし、夫も「会うたびにだんだん好きに」なっていった。そんな不思議な関係が続いて1年。夫と小学校からの付き合いで、徳之島に住む親友が「沖縄で一緒に遊ぼう」と誘ってきたことが転機となる。実は、その友人というのが、「新婚さん」の出張収録で、2025年1月12日放送回に登場した漁師だった。
親友を観光へ連れて行こうにも、美ら海水族館ぐらいしか知らない夫は、観光行事親善大使の「ミス沖縄」である妻に、ダメ元で電話したところ、まさかのOKが。「沖縄県をPRする立場として断れない」からと、3人で観光地を巡った。
シメの居酒屋に行ったとき、夫の親友が「2人はどういう関係なの？」と質問。友達だと言いながらも、お互い「いいと思っている」と分かり、「もう付き合えよ！」とけしかけられたことで、ようやく交際がスタートした。
その翌日、徳之島に帰省していいた夫が、両親に「ミス沖縄と昨日付き合った」と自慢するも、まったく信じてもらえない。夜中3時だったにもかかわらず、母は「テレビ電話しなさい」と寝ていた妻に連絡。「明日、徳之島に来なさい」と無茶ぶりする。
その日のフェリーは朝7時のため、妻は4時間で準備し、8時間かけて島に到着。しかし、その間、夫と連絡が一切つかず、電話をすると、夫は母ともども全く覚えておらず、大パニックになる。珍妙な両親へのあいさつとなったものの、距離は一気に縮まり、2022年11月の結婚へと至った。
