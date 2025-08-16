¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì»àË´¤·¤¿¤Î¤ÏÅìµþ¤Ë½»¤à26ºÐ¤ÎÃËÀ¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾²È¾Åç¤ÎÍå±±³Ù¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ
ÃÎ¾²È¾Åç¤ÎÍå±±³Ù¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤¸áÁ°¡¢Í§¿Í¤ÈÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤·¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢ÅÐ»³Æ»¤«¤é200¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿»³Ãæ¤Ç°äÂÎ¤òÈ¯¸«¡£°äÂÎ¤Ï¼ÐÎ¤·Ù»¡½ð¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢²ÈÂ²¤ÈÍ§¿Í¤¬´é¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Åìµþ¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Á¾ÅÄ·½Î¼¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï12Æü¤«¤éËÌ³¤Æ»¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°°Àî¤ÇÍ§¿Í¤È¹çÎ®¡£13Æü¤ËÆ»Åì¤Î»ó°¤´¨³Ù¤ËÅÐ¤Ã¤¿¸å¡¢¤ª¤È¤È¤¤¡¢Íå±±³Ù¤ËÅÐ¤ê¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£