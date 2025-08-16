¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ï¡Ä¡© ¿ûÌîÃÒÇ·¤Ë¡ÈÂÇ¼Ô¤¬º®Íð¡É¡Öµ°Æ»¥¨¥°¤¤¡×Èþ¤·¤¹¤®¤ëËâµå¤Ë¡È¥Þ¥ó¿¶¤ê»°¿¶¡É¢ªÌÛ¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËÎ©¤Áµî¤ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¨¡¼¥¹¡×
¡ÚMLB¡Û¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º5¡Ý3¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ê8·î14Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö8·î15Æü¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¿ûÌîÃÒÇ·¤ÎËâµå¢ªÂÇ¼Ô¤¬º®Íð¤·¤¿¤Þ¤Þ»°¿¶
8·î14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8·î15Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÂÐ¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¤ÎÅê¤¸¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ËÂÇ¼Ô¤¬ËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¡£
5²óÉ½¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¹¶·â¡¢Ìµ»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿7ÈÖ¤Î¥ß¥Ã¥Á¡¦¥¬¡¼¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ûÌî¤Ï¡¢½éµå¤«¤é3µåÂ³¤±¤Æ³°³ÑÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÈÄ¾µå¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤¸¤Æ¥«¥¦¥ó¥È3-0¤È¥Ü¡¼¥ëÀè¹Ô¤È¤Ê¤ë¤â¡¢4µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæ¤ä¤äÆâ´ó¤ê¡¢¹â¤á¤Ø¤ÈÅê¤¸¤¿150m/h¤ÎÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤òÀ°¤¨¤Ë¤«¤«¤ë¤È¡¢Â³¤¯5µåÌÜ¤Ï¡¢¿¿¤óÃæÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÈÄÀ¤à144km/h¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¾¡Éé¤Î6µåÌÜ¡¢¿ûÌî¤¬Åê¤¸¤¿¤Î¤Ï³°³ÑÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤È±Ô¤¯¶Ê¤¬¤êÍî¤Á¤ë138km/h¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡£
¤³¤ì¤ò²Ì´º¤ËÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤¿¥¬¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èþ¤·¤¤²óÅ¾¤Ç³ê¤é¤«¤Ë¡¢¤«¤Ä¡¢±Ô¤¯¶Ê¤¬¤êÍî¤Á¤ë¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Êµ°Æ»¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¥¬¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤à¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢ÂÁá¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ûÌî¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡È¼î¶Ì¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤²¤¨£÷¡×¡Öµ°Æ»¥¨¥°¤¤¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¡×¡Ö²óÅ¾¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸«¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¡×¡ÖÍè¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Æ¤âÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¨¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÌµÇ°¤Î»°¿¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¬¡¼¥Ð¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Ä¥¤¥ó¥º»þÂå¤Î2019Ç¯¤Ë¡¢Åö»þ¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤Î¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤ÇÂ¤òÉé½ý¤·¡¢¤ª¤è¤½È¾·î¤â¤Î´ÖÎ¥Ã¦¤·¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢93»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢31ËÜÎÝÂÇ¡¦67ÂÇ¡¦OPS.995¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÈÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥¬¡¼¥Ð¡¼¤ò¤·¤Æ¿ûÌî¤¬Åê¤¸¤¿¡È¼î¶Ì¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡É¤Ï¡¢¤½¤¦°×¡¹¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë