µð¿Í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¡ÎÞ¤Î»Ë¾åºÇÂ®£²£°£°£Ó¡¡ºå¿ÀÃæ¼´¤ò£³¼Ô»°¿¶»Â¤êÄù¤á¡Ö²ÈÂ²¤ÎÁ°¤ÇËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¡Öµð¿Í£¶¡Ý£µºå¿À¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¼é¸î¿À¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¶å²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡£ÌÔ¸×ÂÇÀþ¤ò£³¼Ô»°¿¶¤ËÀÚ¤ê¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤ÎÄÌ»»£²£°£°¥»¡¼¥Ö¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤ÏÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¡¢´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÆü¥¥å¡¼¥Ð¤«¤éÃå¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²ÈÂ²¤ÎÁ°¤Ç¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¡¢Î¾¿Æ¤È¥ê¥ê¥¨¥óÉ×¿Í¤ÎÁ°¤ÇÂçµÏ¿¤ËÅþÃ£¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¢¡ÄÌ»»£²£°£°¥»¡¼¥Ö¡¡µð¿Í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬£±£µÆü¡¢ºå¿À³Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Çº£µ¨£³£´¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¡¢»Ë¾å£±£±¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»£²£°£°¥»¡¼¥Ö¤òÃ£À®¡££³£´£¸»î¹çÌÜ¤Ç¤ÎÅþÃ£¤Ïº´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤Î£³£·£°»î¹ç¤ò¾å²ó¤ëºÇÂ®µÏ¿¡£