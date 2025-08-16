¡¡ÄÌ»»£²£°£°¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ÇÎÞ¤òÎ®¤¹¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹

¡¡¡Öµð¿Í£¶¡Ý£µºå¿À¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë

¡¡µð¿Í¼é¸î¿À¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¶å²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡£ÌÔ¸×ÂÇÀþ¤ò£³¼Ô»°¿¶¤ËÀÚ¤ê¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤ÎÄÌ»»£²£°£°¥»¡¼¥Ö¤òÃ£À®¤·¤¿¡£

¡¡¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤ÏÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¡¢´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÆü¥­¥å¡¼¥Ð¤«¤éÃå¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²ÈÂ²¤ÎÁ°¤Ç¤Ç¤­¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¡¢Î¾¿Æ¤È¥ê¥ê¥¨¥óÉ×¿Í¤ÎÁ°¤ÇÂçµ­Ï¿¤ËÅþÃ£¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£

¡¡¢¡ÄÌ»»£²£°£°¥»¡¼¥Ö¡¡µð¿Í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬£±£µÆü¡¢ºå¿À­³Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Çº£µ¨£³£´¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¡¢»Ë¾å£±£±¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»£²£°£°¥»¡¼¥Ö¤òÃ£À®¡££³£´£¸»î¹çÌÜ¤Ç¤ÎÅþÃ£¤Ïº´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤Î£³£·£°»î¹ç¤ò¾å²ó¤ëºÇÂ®µ­Ï¿¡£