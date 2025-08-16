ドル円は１４７円台前半 １００日線と２００日線の間での推移に変化が出そうにない＝ＮＹ為替 ドル円は１４７円台前半 １００日線と２００日線の間での推移に変化が出そうにない＝ＮＹ為替

ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１４７円台前半での推移となっている。きょうの為替市場はドル安が優勢となる中、ドル円も戻り売り押された。一時１４６円台に下落する場面も見られたものの下値はサポートされている。前日は１４８円台を回復し、節目の１５０円を試す展開になるかとも思われたが、ＦＲＢの利下げ期待が強まる中、上値も重いようだ。



結局、１００日線と２００日線の間での推移に変化が出そうにないようだ。ドル円は方向感のない展開を続けており、オプション市場でも短期のボラティリティが低下している。



１週間物のインプライド・ボラティリティは３日ぶりに下落し７．７９％に低下している。年初来安値は８月１２日の７．４１％。１カ月物も３日ぶりに下落し８．８％へ低下している。１月２４日以来の安値で引ける見通し。終値ベースでの年初来安値は１月２４日の８．６９％。



USD/JPY 147.22 EUR/JPY 172.30

GBP/JPY 199.55 AUD/JPY 95.78



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

