※経済指標

＊米小売売上高（7月）21:30

結果 0.5％

予想 0.6％ 前回 0.9％（0.6％から修正）（前月比）

結果 0.2％

予想 0.3％ 前回 0.8％（0.6％から修正）（除自動車/ガソリン・前月比）

結果 0.3％

予想 0.3％ 前回 0.8％（0.5％から修正）（除自動車・前月比）

結果 0.5％

予想 0.4％ 前回 0.8％（0.5％から修正）（コントロール・前月比）



＊ＮＹ連銀製造業景気指数（8月）21:30

結果 11.9

予想 0.0 前回 5.5



＊米輸入物価指数（7月）21:30

結果 0.4％

予想 0.1％ 前回 -0.1％（0.1％から修正）（前月比）



＊米鉱工業生産（6月）22:15

結果 -0.1%

予想 0.1% 前回 0.4%（0.3%から修正）（前月比)



＊米設備稼働率（6月）22:15

結果 77.5%

予想 77.6% 前回 77.7%（77.6%から修正）



＊ミシガン大消費者信頼感指数（8月・速報値）23:00

結果 58.6

予想 62.0 前回 61.7



＊米企業在庫（6月）23:00

結果 0.2%

予想 0.2% 前回 0.0%（前月比)





※発言・ニュース

＊トランプ大統領

トランプ大統領は、向こう２週間に半導体への関税を設定する意向を示し、当初言及していた１００％を上回る２００％、３００％に引き上げる可能性もあると述べた。来週とその次の週に半導体の関税を設定する予定だという。



＊グールズビー・シカゴ連銀総裁

・米国のインフレ状況はまちまち。

・インフレの動向を確認するには、追加で報告を確認する必要。

・単月のデータに過剰反応すべきではない。

・経済には依然として多くの強みがある。



＊米欧、ウクライナに安全確約する可能性も

トランプ大統領は１５日、米国が欧州と共にウクライナに安全を保証する可能性があると表明した。大統領専用機「エアフォースワン」で会見し、「欧州やその他の国と一緒に保証する可能性がある」と話した。また、安全を保証する場合でもＮＡＴＯの形式ではないとした。



＊ＦＲＢ理事候補ミラン氏、今後もディスインフレが続く

トランプ大統領がＦＲＢ理事候補に指名した、ミラン大統領経済諮問委員会（ＣＥＡ）委員長は１５日、インフレは抑制されており、今後も十分なディスインフレの流れが続く」とＦＯＸビジネスとのインタビューで述べた。

