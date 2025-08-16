¾®ÉýÂ³Íî¡¢ÊÆ¾®ÇäÇä¾å¹â¤ÎÁý²Ã¤¬°µÇ÷¡á£Î£Ù¶â³µ¶·
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á3382.60¡Ê-0.60¡¡-0.02%¡Ë
¶â£±£²·î¸Â¤Ï¾®ÉýÂ³Íî¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ë°Â¤ò¼õ¤±¤ÆÇã¤¤Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Çã¤¤¤¬°ì½ä¤·¡¢¤â¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¾®ÇäÇä¾å¹â¤ÎÁý²Ã¤ò¼õ¤±¤ÆÇä¤êÍ¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥ë°Â¤ò¼õ¤±¤Æ²¼ÃÍ¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¡£
MINKABU PRESS
1¥ª¥ó¥¹¡á3382.60¡Ê-0.60¡¡-0.02%¡Ë
¶â£±£²·î¸Â¤Ï¾®ÉýÂ³Íî¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ë°Â¤ò¼õ¤±¤ÆÇã¤¤Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Çã¤¤¤¬°ì½ä¤·¡¢¤â¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¾®ÇäÇä¾å¹â¤ÎÁý²Ã¤ò¼õ¤±¤ÆÇä¤êÍ¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥ë°Â¤ò¼õ¤±¤Æ²¼ÃÍ¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¡£
MINKABU PRESS